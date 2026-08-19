Devlette rekor doluluk

Milyonlarca üniversite adayının beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden ulaşabilecek. 2026-YKS'ye giren 2 milyon 255 bin 76 adaydan 2 milyon 187 bin 747'sinin yerleştirme puanı hesaplandı. Bunlardan 1 milyon 279 bin 439'u tercih yaptı. Örgün, açık ve uzaktan öğretim programlarının tamamı dikkate alındığında 730 bin 854 aday bir yükseköğretim kurumuna yerleşme hakkı kazandı. Yurtiçindeki devlet ve vakıf üniversitelerinin örgün önlisans ve lisans programlarına yerleşen aday sayısı ise 619 bin 766 oldu. Her 10 adaydan 4'ü ilk 3 tercihinden birine yerleşti. Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte üniversitelerin doluluk tablosu da ortaya çıktı. Devlet üniversitelerinin örgün programlarında toplam 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'sine yerleştirme yapıldı. Yalnızca 2 bin 292 kontenjan boş kalırken toplam doluluk oranı yüzde 99.52'ye ulaştı. Açıköğretim programları için ayrılan 89 bin 396 kontenjanın tamamına yerleştirme yapılırken devlet üniversitelerinin uzaktan öğretim programlarındaki 8 bin 298 kişilik kontenjan da tamamen doldu.

KAYITLAR 24 AĞUSTOS'TA

Bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için süreç ek yerleştirmeyle devam edecek.





ÖNLİSANSA TARİHİ TALEP

DOLULUK oranı lisans programlarında yüzde 99.15 olarak gerçekleşirken önlisans programlarında yüzde 99.98'e çıktı. Önlisans programlarında yalnızca 37 kontenjan boş kaldı. Böylece özellikle mesleki ve teknik yükseköğretime yönelik güçlü talep yerleştirme sonuçlarına da yansıdı.







TIP, HUKUK VE DİŞ YÜZDE 100

Başarı sırası barajı uygulanan bölümlerde de boş kontenjan kalmadı. Devlet üniversitelerinin yurt içi kampüslerindeki tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının genel kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk yüzde 98'i aşarken matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, işletme ve ekonomi programlarının devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarında da boşluk kalmadı.



YAPAY ZEKÂLARDA YER KALMADI

Yeni nesil programlara yönelik ilgi de doluluk oranlarına yansıdı. Yapay zekâ tabanlı lisans ve önlisans programları yüzde 100 doluluğa ulaştı. Yapay zekâ mühendisliği, yapay zekâ ve makine öğrenmesi, yapay zekâ ve veri mühendisliği, robotik ve yapay zekâ, yapay zekâ destekli kodlama ile yapay zekâ operatörlüğü programlarında tek bir kontenjan bile boş kalmadı. Bu yıl ilk kez açılan işletme ve yapay zekâ, paramedik, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, ilaç üretim teknolojisi, laboratuvar hayvanları, mobil güvenlik teknolojileri, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği ile balıkçılık teknolojisi programlarının kontenjanlarının da tamamı doldu.



DOĞRU TERCİH KAZANDIRDI

ADAYLARIN tercih listelerindeki sıralama ile yerleştikleri programlar arasındaki ilişki de dikkat çekti. Yerleşenlerin yüzde 19.36'sı listesindeki ilk programa girdi. İkinci tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 11.70, üçüncü tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 9.18 oldu. Böylece yerleşen adayların yüzde 40.24'ü ilk 3 tercihinden birine girdi. İlk 5 tercih birlikte değerlendirildiğinde oran yüzde 54.43'e çıktı. Başka bir ifadeyle üniversiteye yerleşen her 2 adaydan biri tercih listesinin ilk 5 sırasındaki programlardan birini kazandı.



HANGİ LİSELER DAHA BAŞARILI?

SAYISAL olarak en fazla yerleşen 334 bin 577 adayla Anadolu liselerinden çıktı. Ancak tercih yapan aday sayısı dikkate alındığında farklı bir tablo oluştu. Sosyal bilimler liselerinden tercih yapan 10 bin 98 adayın 8 bin 657'si yerleşerek yaklaşık yüzde 85.7'lik orana ulaştı. Özel fen liselerinde bu oran yüzde 82.8, fen liselerinde yüzde 82.6 oldu. Yabancı dilde eğitim veren özel liselerde ise tercih yapan 103 bin 363 adayın 78 bin 386'sı yerleşti, oran yaklaşık yüzde 75.8 olarak gerçekleşti. Anadolu liselerinde tercih yapan 514 bin 605 adayın yüzde 65'i üniversiteye yerleşti.



VAKIFTA 35 BİN BOŞ KONTENJAN

Vakıf üniversitelerinde 176 bin 80 kontenjana 140 bin 374 aday yerleşirken 35 bin 706 kontenjan boş kaldı. Yani vakıflarda kontenjanların yaklaşık yüzde 20'si dolmadı. Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversiteleri birlikte değerlendirildiğinde 657 bin 764 örgün kontenjanın 37 bin 998'i boş kaldı. Boş kontenjanların yaklaşık yüzde 94'ü vakıf üniversitelerinde oluştu.



MEZUNA KALANLAR ÇOĞUNLUK TA

YKS artık yalnızca o yıl liseden mezun olanların yarışı değil. Yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 187 bin 747 adayın 954 bin 596'sını, önceki yıllarda mezun olduğu halde daha önce bir yükseköğretim programına yerleşmemiş adaylar, yani mezunlar oluşturdu. Bu gruptan 672 bin 226 kişi tercih yaptı ve 378 bin 664'ü bir programa yerleşti. Buna karşılık lise son sınıf düzeyindeki 766 bin 971 adaydan yalnızca 350 bin 354'ü tercih yaptı, 218 bin 441'i yerleşti. Başka bir ifadeyle bu yıl yerleşen 730 bin 854 adayın yarısından fazlasını daha önce mezun olmuş ancak üniversiteye yerleşmemiş adaylar oluşturdu.



LİSE SONLARIN YARISI TERCİH YAPMADI

ÖSYM verilerindeki dikkat çekici bir başka sonuç ise lise son sınıf öğrencilerinin tercih davranışı oldu. Son sınıf düzeyindeki 766 bin 971 adayın yerleştirme puanı hesaplanmasına rağmen yalnızca 350 bin 354'ü üniversite tercihi yaptı. Böylece bu grupta tercih yapanların oranı yaklaşık yüzde 45.7'de kaldı, yüzde 54.3'ü ise tercih yapmadı. Tercih yapan son sınıf öğrencilerinin 218 bin 441'i bir programa yerleşti. Bu da tercih yapan son sınıf öğrencilerinde yerleşme oranının yaklaşık yüzde 62.3 olduğunu gösteriyor

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör