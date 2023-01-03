Devriye Nedir? Tasavvuf Edebiyatında Devriye Örnekleri, Özellikleri, Temsilcileri ve Ölçüsü

Devriye nedir araştırmanızda karşınıza edebi değeri çok yüksek olan devriye nazım şekli örnekleri çıkacaktır. Bu sayede devriye ne demek sorusuna en iyi şekilde cevap bulacaksınız. devriyenin özellikleri, bu konuda yapılan örnekler üzerinden daha iyi anlaşılacaktır. Devriye konusu nedir sorusu da merak edilenler arasındadır. Devriye hangi ölçüyle yazılır ve buna benzer soruların cevapları yazımızın devamında.
Türk edebiyatında devriye türü ile yazılmış birçok eser karşınıza çıkar. Bu eserler anlam bakımında kayda değer niteliktedir. Devriye türünün ne olduğunu öğrenerek bu eserlerin inceliklerini çok daha sağlıklı şekilde kavrayabilirsiniz.
Devriye çoğunlukla Alevi-Bektaşi şairler tarafından yazılmıştır. Tekke edebiyatının bir türü olan devriye, insanın varoluşunu ifade eden şiir örnekleridir. Tasavvuf ehli bu eserlerde daha çok Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in ezelden beri var olduğu, ruhunun vücut bulma durumunun 571 senesinde meydana geldiği üzerinde durulur.
Edebiyatta devriyenin çok sayıda özelliği vardır. Söz konusu özellikleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
Türk Halk Edebiyatında devriye şeklinde yazılmış çok sayıda şiir örneği vardır. Bu kapsamda çok sayıda örnek arasından aşağıdaki devriye nazım şeklini inceleyebilirsiniz.
''Cihan var olmadan ketm-i âdemde
Hakk ile birlikte yekdaş idim ben
Yarattı bu mülkü çünkü o demde
Yaptım tasvirini nakkaş idim ben
Anasırdan bir libasa büründüm
Nar-ı bad-ı âb- hâkten göründüm
Hayrülbeşer ile dünyaya geldim
Dem ile bile bir yaş idim ben''
Bektaşi Çelebi tarafından yazılmış olan yukarıdaki şiir tipik bir devriye örneğidir. Şiir insanın yaratılışını anlatır. Diğer devriye örneklerinde de kulun yaratılışı ve Allah'a bağlılık üzerinde durulur.