Devşirmek Ne Demek? Devşirme Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Devşirme, Osmanlı yönetiminde özel bir anlam ifade eden bir kavramdır. Devşirmek ne demek? Her ne kadar avantajlı tarafları olsa da devşirme, Osmanlı yönetimini zor durumda bırakan bir sistemdir. Devşirme kelimesinin kökeni ve cümle içinde kullanımı nasıldır? Kelimenin anlamı ve devlet içinde ifade ettiği mana, kayda değer bilgiler içerir. Devşirmek ne anlama gelir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Devşirmek Ne Demek?

Devşirmek, kelime anlamı itibariyle "toplamak, bir araya getirmek" demektir. Sonraki dönemde devşirmek sözcüğü, düzeltmek, dönüştürmek manasında da kullanılmıştır. Devşirme, Osmanlı yönetiminde özel bir yere sahiptir. Osmanlı Devleti'nin Hıristiyan bir ailenin erkek çocuğunu alıp onu asker ve devlet memuru olarak yetiştirmesi "devşirme sistemi" olarak adlandırılır.

Devşirmek fiilinin anlamı ile ilgili TDK sözlüklerinde de aradığınız bilgiyi bulabilirsiniz. Bu kaynaklarda söz konusu kelimenin ilk anlamı "sayısını artırmak" diğer anlamı ise "derlemek ve değiştirmek" demektir.

Devşirme Kelimesinin Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Devşirme sistemi ilk etapta Osmanlı Devleti'ne büyük avantaj sağlamıştır. Fakat belli bir süre sonra devlet yönetimi, bu sistemden kaynaklı olarak zor durumda kalmıştır. Devşirme olarak alınıp yeniçeri yapılan askerler çok sayıda isyan çıkarmış ve devletin güç kaybetmesine neden olmuştur. Devşirme kelimesi ile ilgili aşağıdaki cümle yapılarını incelemenizi tavsiye ediyoruz.