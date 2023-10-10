Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023- DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc. osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim'de yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.