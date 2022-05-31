DGS geç başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır? 2022 DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı DGS geç başvuru işlemleri başladı. Duyuru ile birlikte gözler ÖSYM AİS ekranına dönerken "DGS geç başvuru nasıl yapılır?" sorusu yanıt arıyor. İki yılı dört yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin tercih ettiği sınavda geri sayım başladı. Konuyla ilgili en çok merak edilen sorular arasında "DGS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusu var. Peki, 2022 DGS ne zaman? İşte detaylar…