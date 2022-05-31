DGS geç başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır? 2022 DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı DGS geç başvuru işlemleri başladı. Duyuru ile birlikte gözler ÖSYM AİS ekranına dönerken "DGS geç başvuru nasıl yapılır?" sorusu yanıt arıyor. İki yılı dört yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin tercih ettiği sınavda geri sayım başladı. Konuyla ilgili en çok merak edilen sorular arasında "DGS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusu var. Peki, 2022 DGS ne zaman? İşte detaylar…
DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ
Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) başvuruları 13 Mayıs Cuma günü başladı. 13 Mayıs 2022 tarihinde başlayan başvurular, 23 Mayıs 2022 tarihinde son bulacak.
Geç başvurular ise 31 Mayıs 2022 (bugün) alınıyor. Başvurular gün bitimi olan saat 23.59'a kadar sürecek.
DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
ÖSYM AİS giriş ekranı üzerinden gerçekleştirilen başvurular normal başvuru tarihleri arasında olduğu gibi gerçekleşecek. Ücret online sistemle ödenebilecek ve kılavuz eşliğinde hareket edilecek.
DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN: https://ais.osym.gov.tr/
DGS BAŞVURU KILAVUZU 2022: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/DGS/tkilavuz_13052022.pdf
2022 DGS NE ZAMAN?
31 Mayıs'ta başvuruları biten Dikey Geçiş Sınavının tarihi 3 Temmuz 2022 olarak belirlendi.