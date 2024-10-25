DGS Geçiş Bölümleri - 2 Yıllıktan 4 Yıllığa DGS ile Geçiş Yapılan Bölümler Nelerdir?

Günümüzde birçok ön lisans mezunu birey DGS geçiş bölümleri okuyarak eğitim durumunu lisansa çevirmektedir. Dikey Geçiş Sınavına hazırlanan herkes mutlaka DGS geçiş bölümleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bunun için özellikle 2 yıllıktan 4 yıllığa DGS ile geçiş bölümleri nelerdir sorusunun cevaplarına göz atmak gerekmektedir.
DGS yani Dikey Geçiş Sınavı, mezun olunan mevcut fakülteden daha yüksek puanlı bir fakülteye geçmek için bireylerin tabi tutulduğu bir sınav türüdür. DGS'ye girebilmek için örgün öğretim açık öğretim fark etmeksizin bir ön lisans programından veya meslek yüksekokulundan mezun olmak gerekmektedir. Sınavı başarıyla geçen öğrenciler kontenjan durumuna göre istedikleri 4 yıllık yani lisans programına yerleşebilirler. DGS ile geçiş yapılan bölümler ise şunlardır;
Ön lisans yani 2 yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan bireyler DGS ile geçiş yapabilecekleri 4 yıllık bölümler şunlardır;
Tıbbi laboratuvar teknikleri> Moleküler biyoloji ve genetik ( 4 yıllık)
Ambulans ve Acil Bakım > Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği > Sağlık Yönetimi
Ameliyathane Hizmetleri > Hemşirelik
Ameliyathane Teknikerliği> Sosyal Hizmetler
Adalet > Hukuk
Makine teknikerliği > Makine Mühendisliği
Ağaç işleri, Orman İşletmeciliği, Orman ürünleri > Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Bankacılık, Borsa ve Finans > iktisat, İşletme, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletme Yönetimi, Sermaye Piyasası, Lojistik
Ebelik > Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Ebelik
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar teknolojisi, Bilişim, Web Tasarım ve Kodlama> Bilgisayar Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik
Aşçılık, İkram Hizmetleri Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği> Gastronomi ve Mutfak, Beslenme ve Diyetetik, Tüketici Bilimleri
Anaokulu Öğretmenliği> Çocuk Gelişim, Okul Öncesi Öğretmenliği