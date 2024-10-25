DGS Geçiş Bölümleri - 2 Yıllıktan 4 Yıllığa DGS ile Geçiş Yapılan Bölümler Nelerdir?

Günümüzde birçok ön lisans mezunu birey DGS geçiş bölümleri okuyarak eğitim durumunu lisansa çevirmektedir. Dikey Geçiş Sınavına hazırlanan herkes mutlaka DGS geçiş bölümleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bunun için özellikle 2 yıllıktan 4 yıllığa DGS ile geçiş bölümleri nelerdir sorusunun cevaplarına göz atmak gerekmektedir.

DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?

DGS yani Dikey Geçiş Sınavı, mezun olunan mevcut fakülteden daha yüksek puanlı bir fakülteye geçmek için bireylerin tabi tutulduğu bir sınav türüdür. DGS'ye girebilmek için örgün öğretim açık öğretim fark etmeksizin bir ön lisans programından veya meslek yüksekokulundan mezun olmak gerekmektedir. Sınavı başarıyla geçen öğrenciler kontenjan durumuna göre istedikleri 4 yıllık yani lisans programına yerleşebilirler. DGS ile geçiş yapılan bölümler ise şunlardır;

Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümleri

İşletme

İktisat

Moleküler biyoloji-Genetik

Mütercim tercümanlık (İngilizce)

Psikoloji

Sosyoloji

Havacılık Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

Lojistik

Uluslararası Ticaret

Siyaset ve Kamu Yönetimi

Gazetecilik

Halka İlişkiler ve Reklamcılık

Sinema Televizyon

İç mimarlık

Bilgisayar mühendisliği

Mimarlık

Biyomedikal mühendisliği

Elektrik-elektronik mühendisliği

Makine mühendisliği

İnşaat mühendisliği

Endüstri mühendisliği

Beslenme ve diyetetik

Hemşirelik

Fizyoterapi

Sağlık yönetimi

Çocuk gelişimi

Sosyal hizmetler

Grafik tasarımı

2 Yıllıktan 4 Yıllığa DGS İle Geçilen Bölümler

Ön lisans yani 2 yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan bireyler DGS ile geçiş yapabilecekleri 4 yıllık bölümler şunlardır;

Tıbbi laboratuvar teknikleri> Moleküler biyoloji ve genetik ( 4 yıllık)

Ambulans ve Acil Bakım > Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği > Sağlık Yönetimi

Ameliyathane Hizmetleri > Hemşirelik

Ameliyathane Teknikerliği> Sosyal Hizmetler

Adalet > Hukuk

Makine teknikerliği > Makine Mühendisliği

Ağaç işleri, Orman İşletmeciliği, Orman ürünleri > Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Bankacılık, Borsa ve Finans > iktisat, İşletme, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletme Yönetimi, Sermaye Piyasası, Lojistik

Ebelik > Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Ebelik

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar teknolojisi, Bilişim, Web Tasarım ve Kodlama> Bilgisayar Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik

Aşçılık, İkram Hizmetleri Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği> Gastronomi ve Mutfak, Beslenme ve Diyetetik, Tüketici Bilimleri

Anaokulu Öğretmenliği> Çocuk Gelişim, Okul Öncesi Öğretmenliği