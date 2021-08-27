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Giriş Tarihi: 27.8.2021 11:29

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler hangileri? ÖSYM ile DGS Dikey Geçiş Yapılabilen Lisans programları - bölümleri

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler hangileri? ÖSYM ile DGS Dikey Geçiş Yapılabilen Lisans programları - bölümleri

DGS tercihlerinin başlamasıyla beraber sınava katılım sağlayan binlerce vatandaş önlisanstan lisansa eğitimine geçmek için okulların puanlarına göre tercihlerde bulunacak. Tam bu noktada mezun oldukları önlisans bölümlerinden DGS ile geçiş yapılabilecek lisans bölümleri adaylar için merak konusu oldu. Peki, Tercih kılavuzuna göre DGS ile geçiş yapılan bölümler hangileri? İşte 2021 geçiş yapılabilecek lisans programları ve tüm detaylar...

ÖSYM koordinesinde her sene düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı bu yılda gerçekleştirildi. DGS tercihleri için heyecanlı geri sayım bugün itibarıyla sona ererken önlisans mezunlarının akademik eğitimlerini lisans düzeyinde devam ettirilmesi için yapacağı dikey geçişlerin detayları 2021 tercih kılavuzu ile yayınlandı. Binlerce aday "DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler hangileri?" sorularına yanıt arıyor. İşte DGS ile geçiş yapılan bölümler

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler hangileri? ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu 2020

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler hangileri? ÖSYM ile DGS Dikey Geçiş Yapılabilen Lisans programları - bölümleri
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