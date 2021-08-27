DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler hangileri? ÖSYM ile DGS Dikey Geçiş Yapılabilen Lisans programları - bölümleri

ÖSYM koordinesinde her sene düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı bu yılda gerçekleştirildi. DGS tercihleri için heyecanlı geri sayım bugün itibarıyla sona ererken önlisans mezunlarının akademik eğitimlerini lisans düzeyinde devam ettirilmesi için yapacağı dikey geçişlerin detayları 2021 tercih kılavuzu ile yayınlandı. Binlerce aday "DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler hangileri?" sorularına yanıt arıyor. İşte DGS ile geçiş yapılan bölümler