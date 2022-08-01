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Giriş Tarihi: 1.8.2022 09:00 Son Güncelleme: 2.8.2022 09:54

DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022: ÖSYM AİS ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak bugün açıklanır mı?

DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022: ÖSYM AİS ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak bugün açıklanır mı?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için sorgulamalar başladı. İki yıllık bölümlerini dört yıla tamamlamak ya da açıköğretimden örgün öğretime geçmek isteyen adayların girdiği sınavda sonuç zamanı! DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başladı. Erken açıklanma ihtimaline karşı her gün kontrol edilen DGS sonuçları 2022 tarihi belli oldu. Peki, ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte cevaplar…

DGS sonuçları 2022 gündemdeki yerini aldı. 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı için sonuç tarihi de verildi. Adaylar "DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açılacak sonuçlar sonrası sıradaki adım tercihler olacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? İşte detaylar…

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM AİS giriş bilgileri ile sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşacak.

Adaylara herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

DGS 2022 SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz günlerde sonuç tarihnden önce açıklanan üniverste sınavı sonuçları ardından Dikey Geçiş Sınavı da gündeme geldi.

DGS sınav sonuçları gününden önce de adaylar ile paylaşılabilir. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

DGS PUAN HESAPLAMA

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

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DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022: ÖSYM AİS ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak bugün açıklanır mı?
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