DGS tercih kılavuzu ile milyonlarca aday geçtiğimiz gün itibarıyla ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurularına başladı. Önlisans mezunu vatandaşların eğitimlerini dört senelik programa tamamlamak amacıyla katılım sağladığı sınavın ardından şimdi ise yerleştirme için maraton başladı. Bu noktada adaylar "DGS tercihleri nasıl yapılır?" sorularını geçtiğimiz gün itibarıyla gündeme taşırken ÖSYM tercih kılavuzu içerisinde taban puanları dahil tüm detaylara yer verdi. İşte DGS Tercih robotu – kılavuzu ve üniversite taban puanları...
ÖSYM BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI!
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu metin, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Yerleştirme işleminde bu bilgiler ile birlikte, 2021-DGS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Tercih işlemleri 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercih kılavuzunda yer alan detaylar şöyle;
Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/mezun olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2'de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1'deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2'nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir.
Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir. Adaylar, Tablo-1'de yer alan lisans programlarının 2020-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/DGS/minmax07102020.pdf Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda kendileri yapacaklardır. Tercihlerin tümüyle iptali yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır. Tercihleri sonucunda bir lisans programına yerleşen öğrencilerin intibak işlemleri, 2547 sayılı Kanun'un 18/b-5 maddesi uyarınca yerleştikleri üniversitelerin ilgili kurulları tarafından yapılmaktadır
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