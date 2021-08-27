ÖSYM ile DGS tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları için tarih verdi mi?

İki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan vatandaşların eğitimlerini lisans düzeyine taşıyabilmek amacıyla katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı sonrası tercihler gerçekleşmeye devam ediyor. DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya çevrildi. 7 Eylül tarihinde sona erecek olan işlemlerin ardından kısa süre içerisinde sonuçların erişime açılması bekleniyor. Peki, ÖSYM ile 2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…