DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile 2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercih sonuçları hakkında araştırmalar yoğun olarak yapılmaya başlandı. Eylül ayına kısa bir süre kala, tercih işlemleri aşaması devam ederken işlemlerini tamamlayan adaylar ise DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Bilindiği üzere; Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri 7 Eylül tarihinde sona erecek. Peki; DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya yönelik bilgiler.
ÖSYM'den gelen açıklama şöyle;
"2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır."
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.