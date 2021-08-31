DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile 2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercih sonuçları hakkında araştırmalar yoğun olarak yapılmaya başlandı. Eylül ayına kısa bir süre kala, tercih işlemleri aşaması devam ederken işlemlerini tamamlayan adaylar ise DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Bilindiği üzere; Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri 7 Eylül tarihinde sona erecek. Peki; DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya yönelik bilgiler.