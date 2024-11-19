DHF Hangi Bölüm? DHF Hangi Bölümün Kısaltması, Mezunları Ne İş Yapar?

Ülkemizin pek çok kentinde faaliyette olan DHF fakültelerinin mezunları ne iş yapar ve DHF hangi bölüm gibi sorular ilgili tüm kişilerin en merak ettiği soruların başında gelmektedir. Ayrıca DHF hangi bölümün kısaltması olduğu da DHF ile ilgili bilinmesi gereken hususlardan yalnızca bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde faaliyet içerisinde olan ve alanında uzman hekimler yetiştirmeyi amaçlayan DHF ile ilgili bilinmesi gereken hususlar oldukça fazladır.

DHF Hangi Bölüm?

Kısaltması DHF olan fakültenin tam adı, Diş Hekimliği Fakültesi'dir. Diş Hekimliği Fakültesi içerisinde, geleceğin diş hekimlerini yetiştirmek amaçlı pek çok bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerde ise görev yapan, alanlarında uzman, eğitim veren pek çok akademisyen bulunmaktadır.

DHF Hangi Bölümün Kısaltması?

DHF, Diş Hekimliği Fakültesi'nin kısaltmasıdır. Diş hekimliği ve diş hastalıklarıyla ilgili pek çok bölümü bünyesinde bulunduran DHF, diş hastalıkları ile ilgili uzman hekimler yetiştirerek, diş hastalıklarından şikayetçi vatandaşlara hizmet vermeyi amaç edinmektedir. Ayrıca teorik ve akademik olarak da, diş hastalıklarıyla alakalı çalışmalar yürütebilen bireyleri yetiştirerek, bu bilim dalına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

DHF Mezunları Ne İş Yapar?

DHF veya Diş Hekimliği Fakültesi mezunları; Diş, ağız ve çevresi dokuların hekimi olarak görev yapmaktadır. Diş Hekimleri, mezun olduktan sonra; özel muaynehanelerde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, özel polikliniklerde, devlet hastanelerinde ve üniversitelerde görev yaparak çalışabilmektedirler.