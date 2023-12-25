Dı İle Biten Kelimeler - Türkçe Sonu Dı İle Biten Kelimeler Listesi

Ana dilini güçlendirmek ve öğrenme kabiliyetini artırmak isteyenler için merak edilenlerden biri de dı ile biten kelimeler ve anlamlarıdır. Türkçeye tam manasıyla hakim olmak için günümüzde fazla kullanılmayan ve unutulmaya yüz tutmuş sözcüklerin öğrenilmesi iyi olabilir. Ek olarak, bu kelimeleri ezberlemek hafızayı güçlendirmek için oldukça faydalıdır. Bu nedenle, Türkçe sonu dı ile biten kelimeler listesi muhakkak incelenmelidir.

Dı ile Biten Kelimeler Neler?

Kelime dağarcığını geliştirmenin en iyi yolu, yeni sözcükler ezberlemekten geçer. Bu, başkalarıyla iletişim kurmayı kolaylaştırır, okunulanı anlamayı sağlar, hızlı ve net bir şekilde düşünmeye yardımcı olur. Ek olarak, Türkçe ile ilgili bütün bilgilere vakıf olmak ve konuşma becerilerini geliştirmek için de faydalıdır.

Bunların haricinde yeni sözcükler öğrenmek, orijinal ve kaliteli cümleler kurmaya yardımcı olur. İşi, yazmak olan ve kelimeler ile uğraşanların kesinlikle bu konuyla yakından ilgilenmesi gerekir. Kitap, dergi veya gazete okurken karşılaşılan ve anlamı bilinmeyen kelimelerden bazılarının sonu, "-dı" ile biter. Öte yandan, düzenli olarak bulmaca çözen ve kelime oyunu oynayanlar da sonu bu şekilde biten sözcüklerin neler olduğunu merak eder. Türkçede sonu dı ile biten toplam 17 kelime bulunur.

4 Harfliler

ALDI

CADI

DADI

GIDI

KADI

5 Harfliler

SINDI

6 Harfliler

ALINDI

İBRADI

SOYADI

7 Harfliler

BAKINDI

8 Harfliler

KARYAĞDI

9 Harfliler

KAZKANADI

KUŞKANADI

10 Harfliler

KEDİYALADI

SİNEKKAYDI

11 Harfliler

İMAMBAYILDI

Di ile Biten Kelimeler Neler?

Zengin bir dil olan Türkçe'de sonu, "- di" eki ile biten 100'ü aşkın kelime bulunur. Bunların bazılarının neler olduğunu araştıranlar için liste şu şekildedir:

3 Harfliler

ADİ

4 Harfliler

AHDİ

HADİ

İMDİ

İNDİ

KEDİ

VADİ

YEDİ

5 Harfliler

ABADİ

BİNDİ

CİDDİ

EBEDİ

HAYDİ

HİNDİ

İDADİ

İVEDİ

KREDİ

MADDİ

MEHDİ

NAKDİ

ŞİMDİ

6 Harfliler

BİGUDİ

DAVUDİ

EFENDİ

İKİNDİ

KOMEDİ

MELODİ

MİLADİ

PARODİ

YAHUDİ

YEZİDİ

7 Harfliler

PROZODİ

TRAJEDİ

8 Harfliler

İKTİSADİ

MÜTEMADİ

ORTOPEDİ

ŞIPSEVDİ

9 Harfliler

BEYEFENDİ

İNDİBİNDİ

MİRASYEDİ

TAŞİKARDİ

10 Harfliler

DEMİRHİNDİ

GAYRİCİDDİ

MİKROKREDİ

11 Harfliler

ANSİKLOPEDİ

HANIMEFENDİ

TRAJİKOMEDİ

13 Harfliler

HÜNKARBEĞENDİ