Dı İle Biten Kelimeler - Türkçe Sonu Dı İle Biten Kelimeler Listesi

Ana dilini güçlendirmek ve öğrenme kabiliyetini artırmak isteyenler için merak edilenlerden biri de dı ile biten kelimeler ve anlamlarıdır. Türkçeye tam manasıyla hakim olmak için günümüzde fazla kullanılmayan ve unutulmaya yüz tutmuş sözcüklerin öğrenilmesi iyi olabilir. Ek olarak, bu kelimeleri ezberlemek hafızayı güçlendirmek için oldukça faydalıdır. Bu nedenle, Türkçe sonu dı ile biten kelimeler listesi muhakkak incelenmelidir.
Kelime dağarcığını geliştirmenin en iyi yolu, yeni sözcükler ezberlemekten geçer. Bu, başkalarıyla iletişim kurmayı kolaylaştırır, okunulanı anlamayı sağlar, hızlı ve net bir şekilde düşünmeye yardımcı olur. Ek olarak, Türkçe ile ilgili bütün bilgilere vakıf olmak ve konuşma becerilerini geliştirmek için de faydalıdır.
Bunların haricinde yeni sözcükler öğrenmek, orijinal ve kaliteli cümleler kurmaya yardımcı olur. İşi, yazmak olan ve kelimeler ile uğraşanların kesinlikle bu konuyla yakından ilgilenmesi gerekir. Kitap, dergi veya gazete okurken karşılaşılan ve anlamı bilinmeyen kelimelerden bazılarının sonu, "-dı" ile biter. Öte yandan, düzenli olarak bulmaca çözen ve kelime oyunu oynayanlar da sonu bu şekilde biten sözcüklerin neler olduğunu merak eder. Türkçede sonu dı ile biten toplam 17 kelime bulunur.
ALDI
CADI
DADI
GIDI
KADI
SINDI
ALINDI
İBRADI
SOYADI
BAKINDI
KARYAĞDI
KAZKANADI
KUŞKANADI
KEDİYALADI
SİNEKKAYDI
İMAMBAYILDI
Zengin bir dil olan Türkçe'de sonu, "- di" eki ile biten 100'ü aşkın kelime bulunur. Bunların bazılarının neler olduğunu araştıranlar için liste şu şekildedir:
ADİ
AHDİ
HADİ
İMDİ
İNDİ
KEDİ
VADİ
YEDİ
ABADİ
BİNDİ
CİDDİ
EBEDİ
HAYDİ
HİNDİ
İDADİ
İVEDİ
KREDİ
MADDİ
MEHDİ
NAKDİ
ŞİMDİ
BİGUDİ
DAVUDİ
EFENDİ
İKİNDİ
KOMEDİ
MELODİ
MİLADİ
PARODİ
YAHUDİ
YEZİDİ
PROZODİ
TRAJEDİ
İKTİSADİ
MÜTEMADİ
ORTOPEDİ
ŞIPSEVDİ
BEYEFENDİ
İNDİBİNDİ
MİRASYEDİ
TAŞİKARDİ
DEMİRHİNDİ
GAYRİCİDDİ
MİKROKREDİ
ANSİKLOPEDİ
HANIMEFENDİ
TRAJİKOMEDİ
HÜNKARBEĞENDİ