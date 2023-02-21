Dicle Nehri Nerede? Dicle Nehri Nereden Doğar, Nereye Dökülür ve Hangi Ülkelerden Geçer?

Dicle nehri Türkiye'nin neresindedir, Fırat nehriyle birleşerek tarihte mühim bir yere sahip olan Mezopotamya bölgesini meydana getirmektedir. Bu bölgede oluşan çoğu medeniyet bu iki nehir aracılığıyla meydana çıkmıştır. Bu nehirler geçtiği yerlerde sulamada aktif rol alıyorlar ve bu sayede tarımsal faaliyetler için önemli bir kaynak sağlıyorlar. Dicle nehri de bu nehirlerden bir tanesi olarak bilinmektedir. Dicle nehri nerede, tam olarak Türkiye'nin neresindedir sorularının cevapları aşağıda bulunmaktadır.

Dicle Nehri Nerede?

Dicle nehri nerede olduğundan kısaca bahsetmek gerekmektedir. Dicle nehri, Orta Doğuda bulunan en büyük nehirlerden bir tanesi olarak bilinmektedir. Bu nehir, Türkiye'den doğarak Irak topraklarında Fırat nehri ile bütünleşerek Şattülarap bölgesinde yer alan Basra körfezine dökülmektedir. Dicle nehri kaynağını Elazığ şehrinin dibinde bulunan Hazar gölünden almaktadır. Dicle nehri Türkiye, Irak, İran ve Suriye sınırlarında havzası olan bir nehir olarak akıllarda yer almaktadır. Dicle Nehri Nereden doğar nereye dökülür, hangi illerden geçer gibi sorular sıklıkla merak edilmektedir. Tüm bu sorular ve daha fazlası metin içerisinde yer almaktadır.

Dicle Nehri Nereden Doğar, Nereye Dökülür ve Hangi Ülkelerden Geçer?



Dicle nehri nereden başlayıp nerede bitiyor bundan bahsedelim. Dicle nehri Türkiye'de Elazığ ilinin Sivrice şehrinden doğar, Irak boyunca akar v Fırat'la birleşerek Şattülarap'ta Basra körfezine dökülür. Dicle nehrinin birkaç özelliğini saymak gerekirse şu şekilde sıralanmaktadır;