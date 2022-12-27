Didaktik Şiir Nedir? Didaktik Şiir Örnekleri ve Özellikleri Neler, Türk Temsilcileri Ve Şairleri Kimler?

Tarihi Antik Yunan'a kadar uzanan Didaktik şiir edebiyatımızda oldukça önemli bir yere sahiptir. Biçim olarak benzese de edebi dil yönünden şiire benzemeyen didaktik eserlerin amacı öğüt vermektir. Bir fikri okuyucuya benimsetmeyi amaç edinen Didaktik şiir, ahlaki ders verme amacıyla kaleme alınır. Türk Edebiyatındaki; Kutadgu Bilig, Garibname, Terkib-i Bend, Şermin, Asım ve Süleymaniye Kürsüsünde eserleri güçlü didaktik şiir örneklerindendir. Peki, didaktik şiir nedir?, Didaktik şiir özellikleri nelerdir?, İşte didaktik şiir tanımı ve Türk Edebiyatından didaktik şiir örnekleri…

DİDAKTİK ŞİİR NEDİR?

Didaktik şiir; belirli bir konuda bilgi ve öğüt vermeyi amaçlayan, öğretici nitelik taşıyan bir şiir türüdür. Öğretici olarak da nitelendirilen Didaktik şiir, biçim olarak her ne kadar şiire benzese de edebi dil yönünden şiir değeri taşımamaktadır. Duygu yönü az olan didaktik şiirin asıl amacı belirli bir konuda bir düşünceyi aşılamaktır. Fablar ve manzum hikayeler, ahlaki bir ders vermeyi amaçlayan didaktik şiir türüne girer. Türk Edebiyatındaki; Kutadgu Bilig, Hayriye, Garibname, Terkib-i Bend, Haluk'un Defteri, Şermin, Asım ve Süleymaniye Kürsüsünde eserleri güçlü didaktik şiir örneklerindendir.

DİDAKTİK ŞİİR ÖZELLİKLERİ

Öğretici bir amaçla kalem alan Didaktik şiir belirli bir konuda okuyucuya öğüt vermeyi amaç edinmiştir. Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Didaktik şiir özellikleri araştırılmaktadır. İşte ahlaki ders çıkarmayı amaçlayan didaktik şiir özellikleri:

Didaktik şiirler, eğitici ve öğretici nitelik taşımaktadırlar.

Yapısal olarak şiire benzese de işlediği konu bakımından şiirle benzerlik göstermemektedir.

Türün ilk örneklerine Yunan Edebiyatında rastlanmaktadır.

Öğretici niteliğin ön planda olduğu eserlerde sanatsal kaygı yoktur.

Didaktik şiirler, Türk edebiyatında genellikle ahlaki ve dini konularda kaleme alınmaktadır.

DİDAKTİK ŞİİR ÖRNEKLERİ

Türk edebiyatı didaktik şiir örnekleri konusunda oldukça zengin bir kaynağa sahiptir. Yusuf Has Hacip, Nabi, Aşık Paşa, Hayriye, Tevfik Fikret, Ziya Paşa ve Mehmet Akif Ersoy didaktik şiir örneklerini Türk edebiyatına kazandırmıştır. Türk Edebiyatındaki; Kutadgu Bilig, Hayriye, Garibname, Terkib-i Bend, Haluk'un Defteri, Şermin, Asım ve Süleymaniye Kürsüsünde eserleri güçlü didaktik şiir örneklerindendir. İşte didaktik şiir örnekleri…

Söz ola kese savaşı

Söz ola kestire başı

Söz ola ağulu aşı

Balıla yağ ede bir söz



Kişi bile söz demini

Demeye sözün kemini

Şu cihan cehennemini

Sekiz uçmağ ede bir söz

Yunus Emre

DİNLE VATANDAŞ

Kulak ver sözüme, dinle vatandaş

Uyma lâklak edip gülüşenlere.

Seni meşgul eder, işinden eğler,

Karışır tembel perişanlara.



Adım at ileri, geriye bakma,

Bir sağlam iş tut da elden bırakma,

Saçma sapan sözler hep delip takma

Allah'ın yardımı çalışanlara.

Âşık Veysel

KARGA İLE TİLKİ

Bir dala konmuştu karga cenapları;

Ağzında bir parça peynir vardı.

Sayın tilki kokuyu almış olmalı;

Ona nağme yapmaya başladı:

"Ooooo! Karga cenapları, merhaba!

"Ne kadar güzelsiniz; ne kadar şirinsiniz

"Gözüm kör olsun yalanım varsa

"Tüyleriniz gibiyse sesiniz

"Sultanı sayılırsınız bütün bu ormanın."

Keyfinden aklı başından gitti bay karganın;

Göstermek için güzel sesini

Şunlar ki çoktur malları

Gör nice oldu halleri

Sonucu bir gömlek imiş

Anında yoktur yenleri

Yunus Emre