Diderot Etkisi Nedir? Diderot Etkisi (Kırmızı Sabahlık Sendromu) Neyi Anlatır?

Diderot Etkisi nedir diyenler, bu tüketicilerin aldıklarının kişisel özellikleri ile bağlantılı olduğunu ortaya atan bir fikirdir. Bu duruma gösterilebilecek en iyi örnek ise Diderot Etkisi hikayesi olabilir. Diderot Etkisinin bir diğer adı ise Kırmızı Sabahlık Sendromu 'dur. Diderot Etkisi hangi kitapta yer alır diyenler için bu, Fransız Devrimi'nden önceki dönemde yayınlanan "Encyclopedie" (Ansiklopedi) isimli eserdir.

Diderot Etkisi Nedir?

Tüm dünya tarafından bilinen evrensel ansiklopedi'nin ortak yazarlarından olan Diderot, sahip olduğu özel yetenekleri sayesinde insanları, çevreleri ile olan ilişkileri ve satın alma davranışlarını sorgulama anlamında oldukça başarılı olmuştur.

Diderot'nun üstün öngörüsü, aşırı tüketimin yarattığı etkileri yaklaşık olarak iki yüzyıl önceden anlamayı sağlamıştır. Fransız Filozof ve Yazar Denis Diderot, genel olarak mütevazi bir hayat yaşamıştır. Bir hayırsevere sattığı kütüphanesinin parasıyla, hem kızına bir çeyiz almış hem de oldukça eskimiş olan sabahlığından kurtulmuştur. Onun yerine bir kırmızı sabahlık satın almıştır. Yeni almış olduğu bu sabahlık ona o kadar güzel görünmüştür ki, o zamana kadar eski eşyaları ile yetinmesine rağmen kırmızı sabahlıktan sonra bunlar çok çirkin ve kötü görünmeye başlamıştır. Bundan sonra, güzel kırmızı sabahlığına yakışması için her biri diğerinden çok daha güzel ve gösterişli eşyalar almıştır. Satın almaya devam ederken işte tam o sırada ünlü kırmızı sabahlığının, kendisini onu kısır bir döngünün içine hapsettiğinin farkına varmıştır. Yaşadığı bu durum nedeniyle eski sabahlığı ile ilgili "Pişmanlıklar" isimli makalesini yazmıştır.

Diderot Etkisi Nasıl Anlaşılır?

Diderot, rastgele ve bir ihtiyaç doğrultusunda gerçekleşen satın alımın, bizi gerçekte ihtiyaç duymadığımız diğer malları da almak konusunda teşvik edebileceğini ileri sürmüştür. Kırmızı Sabahlık Sendromu ise günümüz dünyasında neredeyse herkesin başına gelmesi ile dikkat çeken bir olgudur. Bu yüzden bir ürünü alınırken ona gerçekten ihtiyaç var mı, yoksa sadece beğenildiği için mi sahip olunmak isteniyor bunu iyi düşünmek gerekir.