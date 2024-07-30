Didyma Antik Kenti'nin inşası hiçbir zaman tamamlanmamıştır. Tamamlanamamasının birçok nedeni olmakla birlikte en büyük nedeni; tapınağın kutsal alan olarak görülmesidir. Apollon Tapınağı ise mitolojik bir öyküye sahiptir. Bu tapınak Zeus ile Leto'nun oğlu olan Apollon adına inşa edilmiştir. Apollon'un kehanet yeteneğine sahip olduğuna inanılır ve Apollon Tapınağı, aynı zamanda Didyma olarak da bilinir. Didyma, "ikiz kardeş" anlamına gelir ve bu isim, Apollon ile tanrıça Artemis'in ikiz kardeş olmalarından dolayı verilmiştir. Hikayeyi merak edenler kenti ve tapınağı daha yakından tanımak için, Didyma Antik Kenti ve Apollon Tapınağı nerede, nasıl gidilir, Didyma Antik kenti giriş ücretli mi, müzekart geçerli mi gibi sorularının yanıtlarını ararlar.

Didyma Antik Kenti ve Apollon Tapınağı Nerede?

Didyma Apollon Tapınağı, Aydın İli, Didim ilçesi kent merkezinde yer alır. İlçenin ise Yenihisar Mahallesi sınırları içinde bulunuyor. Mitolojik hikayelerden hoşlananların Ege'de uğramak istedikleri noktalardan biri olmuştur. Didyma Antik Kenti yarım kalmış bir yapıyı andırır. Bunun nedeni tapınağın kutsal alan olarak görülmesidir.

Ancak Didyma denilince akla ilk olarak, kehanet ve bilicilik gücüne sahip tanrı Apollon'a adanmış Apollon Tapınağı gelmektedir. Apollon Tapınağı, sadece bir kahinin ikamet ettiği yer olarak değil, aynı zamanda yoğun bir yerleşim merkezi olarak da tanınır. Tapınaktaki devasa yapılar, orijinal hallerini koruyarak günümüze kadar gelmiştir.

Tapınak içinde Medusa heykelleri ve figürleri de yer almaktadır. Medusa figürleriyle de ünlenen Didim Harabeleri, ziyaretçilerin mutlaka görmesi gereken bir yerdir.

Didyma Antik Kenti ve Apollon'a Nasıl Gidilir?

Aydın il merkezinden hareket eden belediye otobüsü ve minibüslerle kolaylıkla ulaşım sağlanabilir. 273 ve 405 numaraları belediye otobüsleri Didyma yakınlarındaki durağa ulaşım sağlar. Didim Didyma konumuna en yakın otobüs durağı ise Akköy merkeze 1 dakika yürüme mesafesindedir.

Didyma Antik Kenti Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Didyma Apollon Tapınağı'nda Müzekart geçerlidir. Müzekartınız yoksa girişte bilet alarak giriş yapabilirsiniz. Müzekart ücretleri aşağıdaki gibidir:

• Yetişkin: 60 TL

• Öğrenci: 30 TL

Müzekart dışında bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:

• Yetişkin: 50 TL

• 65 yaş üzeri: Ücretsiz