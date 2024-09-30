Difteri Hastalığının Halk Dilindeki Adı Nedir? Bulmacada Difterinin Diğer Adı

Bilimsel terimleri akılda tutmak ve hatırlamak zordur. Özellikle hastalık isimleri Anadolu'da herkesin anlayabileceği ve hatırlayabileceği sözcüklerden seçilir ve bilimsel terim yerine çağrışımı yüksek olan bu günlük sözcüklerle hastalık anlatılır. Difteri de günlük dilde karşılığı olan bir kelimedir. Difteri hastalığının halk dilindeki adı nedir sorusunun cevabı ile bulmacada difterinin diğer adı ise aynıdır.

Halk Dilinde Difterinin Diğer Adı Nedir?

Bulaşıcı bir hastalık olan difteri halk arasında "kuşpalazı" adıyla bilinir. Bu isim hastalığın boğazda yarattığı şişlik ve nefes almada güçlük gibi belirtileri nedeniyle verilmiştir. Difteri hastalığının halk dilindeki adı nedir sorusunun cevabı olan kuşpalazı, daha çok Anadolu kırsalında bu şekilde anılsa da herkes tarafından bilinen bir isimdir. Bu terim, halk arasında yaygın bir kullanım kazanmış ve difteri rahatsızlığı ile özdeşleşmiştir. Ayrıca bulmacalarda da difterinin diğer adı sorulduğunda yine "kuşpalazı" yanıt olmaktadır.

Difteri Hastalığının Belirtileri ile Kuşpalazı Adının Bağlantısı

Difteri, halk arasında kullanılan adıyla kuşpalazı özellikle boğazda ve üst solunum yollarında ciddi sorunlara yol açan bakteriyel bir enfeksiyondur. Hastalığın en yaygın belirtileri ise şunlardır;

Boğaz ağrısı

Ateş

Şişmiş lenf bezleri

Solunum güçlüğü

Boğazda kalın, gri bir zar oluşumu

Bu belirtiler, difterinin halk arasında neden "kuşpalazı" olarak anıldığını da açıklar. Boğazda oluşan bu zar ve solunum sıkıntısı, hastalığın bu isimle bilinmesine sebep olmuştur. Zira palaz kuşların doğum ile uçma özelliğini kazandıkları dönemin arasında k alan sürece verilen addır. Yani civcivlikten çıkmış ama henüz uçamayan kuşlara palaz adı verilir.