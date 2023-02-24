Difüzyon, özellikle öğrencilerin bilmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Difüzyon, biyoloji konularından biri olmasına rağmen fizik ve kimya ile de ilişkisi vardır. Bu yazımızda sizler için difüzyon nedir, basit ve kolaylaştırılmış difüzyon özellikleri neler, aralarındaki fark ne gibi soruların cevaplarını araştırdık. Konuyla ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını yazımızın içerisinde bulabilirsiniz.

Difüzyon Nedir?

Geçişme ya da yayılma olarak da tabir edilen difüzyon, maddelerin yayılması konusunu ele almaktadır. Maddelerin çok yoğun bir ortamdan az yoğun bir ortama doğru hiçbir müdahale olmadan yayılmasını ifade etmektedir. Fiziksel kimya açısından ise molekülleri kapsayan bir konudur. Fiziksel kimyada moleküllerin yüksek konsantrasyon ortamından düşük konsantrasyon ortamına net hareketinin fiziksel ilerlemesi olarak tabir edilmektedir. Bitkiler ve hayvanlar başta olmak üzere pek çok doğal olayda difüzyon görülmektedir.

Difüzyon Nelere Bağlıdır?

Ortam ile malzeme arasındaki etkileşim difüzyonun hızına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Kolonyanın havaya veya parfümün odanın içerisine yayılması difüzyon örnekleri arasındadır. Ayrıca şekerin çay içinde erimesi, mürekkebin su içinde yayılması da difüzyon olayları arasında yer almaktadır. Difüzyon hızını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler difüzyon hızını büyük ölçüde arttırdığı gibi geçiş ve yayılımında daha kolay gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. Difüzyonu etkileyen faktörler şu şekildedir:

Molekül büyüklüğü

Yoğunluk farkı

Sıcaklık

Yüzey genişliği

Yağda çözülme kabiliyeti

Basınç farkı

Difüzyon alanı

Difüzyon mesafesi

Difüzyon Ne İşe Yarar?

Difüzyon, maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama kendiliğinden yayılması anlamına gelmektedir. Fiziksel kimyada ise difüzyon, moleküllerin kinetik enerjilerine bağlı olarak gelişigüzel hareket etmesini sağlamaktadır. Difüzyon, pasif bir olay olduğundan dolayı enerji harcanmamaktadır. Ayrıca difüzyonun hızı ve özellikleri maddeden maddeye değişiklik göstermektedir.

Basit Difüzyon ile Kolaylaştırılmış Difüzyon Arasındaki Fark Nedir?

Toplam iki tür difüzyon vardır. Bunlardan biri basit, diğeri ise kolaylaştırılmış difüzyon olarak adlandırılmaktadır. Bu iki difüzyon arasında önemli farklar bulunmaktadır. Basit difüzyon ile kolaylaştırılmış difüzyon arasındaki farklar şöyledir: