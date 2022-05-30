Diğergamlık Nedir? Dinde Ve Tasavvufta Diğerkamlık Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Dini terimler arasında yer alan diğergamlık, günlük hayatta da sıklıkla kullanılıyor. Bu nedenle kelimenin temel anlamını bilmek, kişilere kolaylık sağlıyor. Diğerkamlık TDK anlamı ile ne olduğu konusunda detaylı bilgileri sizin için derledik. Konu ile ilgili bilmeniz gereken tüm bilgiler, yazımızın devamında sizinle.

Diğergamlık Nedir?

Diğergamlık ya da bir diğer adı ile Altruism yani özgecilik, bireyin herhangi bir çıkar gözetmeden, dışarıdan herhangi bir ödül beklemeden, yeri geldiğinde kişisel bir bedel ödeyerek, başka bir kişi ya da bir toplumun iyiliği adına fedakarlıkta bulunmak anlamına geliyor. Aynı zamanda, başkalarının yararını da kendi yararı kadar önemseme ya da diğer insanlar için maddi ve manevi kişisel çıkar gözetmeden yararlı olma, bencil olmama olarak da tanımlanıyor.

Diğergamlık en basit şekilde, başkalarını da düşünme olarak anlatılabiliyor. Kişi, kendisi için istediği faydalı bir durumu, başkaları için de isteyebiliyor. Bu açıdan bakıldığında diğergamlık düşüncesinin, bencillik düşüncesini öldürdüğünü söyleyebiliriz.

Tasavvuf alanında ise diğergamlık, normal hayatta kullanılana benzer bir anlama sahip olarak biliniyor. Herhangi bir çıkar gözetmeden, başkalarına yardım etme anlamına geliyor. Burada bencilliğe karşı olan, cimrilik ve pintilikten uzak bir anlama da geliyor. Bu tarz olumsuz davranışlardan kaçılması gerektiği vurgulanıyor.

Bencilliğin yani egoism terimin karşıt anlamlısı olarak bilinen diğergamlık, elçilik olarak da adlandırılıyor. Burada kastedilen düşünce, kendi gelişim ve gereksinimlerin kenara itilerek başkalarının çıkarlarını gözetmeye çalışmak anlamı değildir. Kastedilen düşünce, başkalarını da kendisi kadar düşünme, sevme anlamındadır.