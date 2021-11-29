Dijital altimetre nedir? Dijital altimetre ne işe yarar?

Altimetreler, atmosferik basınçta meydana gelen değişiklikleri tespit ederek rakımı ölçmeye yarayan bir barometre çeşididir. Eski tip analog altimetreler, pusula benzeri bir iğne kullanımı ile yükseklikte meydana gelen değişiklikleri göstermeye yarıyorken dijital altimetre direkt olarak ekranda elektronik sayıları göstermektedir. Bu yönüyle dijital altimetre analog altimetreye göre oldukça kolay bir kullanıma şekline sahiptir.

Dijital Altimetre Nedir?



Altimetre, yukarıda da bahsettiğimiz gibi atmosferde meydana gelen basınç değişikliklerini tespit etmekte işimize yaramaktadır. Dijital altimetreler çıkartılmadan önce kullanılan analog altimetreler cihazın tespitlerinin doğruluğu daha az olsa bile olumsuz hava koşulları hakkında bilgiler edinmek de mümkündü. Bunun olmasının sebebi, altimetrelerin aslında özünde barometre dediğimiz cihazlardan olmasıdır. Bu şekilde de altimetreler hava şartlarından kaynaklanan atmosferik basınç değerlerinin değişimini daha iyi okurlar. Bu sayede kullanıcı artık dijital altimetre sayesinde diğer değerleri de tek tek yorumlamak zorunda kalmıyor, dijital altimetreler direkt olarak hem dijital altimetre hem de hava barometresi olarak çalışıyor. Bu nedenle kullanım kolaylığı sağlanmış oluyor. Esasen, dijital teknoloji ile birlikte dijital altimetreler birçok işleve sahip olmuşlardır. İyi bir dijital altimetre sayesinde birçok özellik tek cihazda toplanabilmektedir.



Dijital altimetreler basınç hesaplamanın yanında pusula rehberi olarak kullanabilir ve zaman söyleyebilirler. Aynı şekilde dijital altimetreler hava koşullarını da ölçebilir, hatta bir termometre şeklinde de kullanılabilirler. Dijital altimetreyi kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da bulunmaktadır; dijital altimetreyi her kullanışta hava koşullarını da hesaba katarak hareket etmek çok mantıklı olacaktır. Özellikle sert hava koşulları sebebiyle havada sık sık basınç değişiklikleri meydana gelir. Bu şartlar altında kullanılan barometre birden fazla ayağa çarparak birkaç saat içerisinde yanlış bir değerlendirmeye yol açabilmektedir. Bunun önüne geçmek için, dijital altimetre cihazını bulunan konumun mevcut atmosferik basıncına göre ayarlanmalıdır. Halihazırda mevcut bulunan barometrik basın koşulları, radyo, televizyon ve internet vasıtasıyla da birden çok kaynaktan elde edilebilmektedir.



Altimetreler, yüksekliği dijital yani otomatik bir şekilde izleyebilen tek cihaz değildirler. Global Konumlandırma Sistemi yani GPS olarak bildiğimiz cihazlar, bir nesnenin konumunu (koordinatlarını) tam olarak saptayabilmek için uyduları kullanır ve bu sayede rakımları da hesaplayabilir. Bunun yanında, GPS cihazları gerçek bir altimetre olma özelliğini taşımamaktadır. Bunun sebebi ise, GPS cihazlarının barometrik basıncı ölçememeleridir. Günümüzde hem GPS hem de altimetre olarak kullanılabilen cihazlar çok popülerlik kazanmıştır ve tercih edilmektedirler. Yüksekliği daha doğru hesaplayabilmek için iki eşzamanlı sistemden yararlanılması, çok daha kesin rakım sonuçları verebilen dijital altimetre / GPS cihazlarıyla mümkün oldu.

Dijital Altimetre Ne İşe Yarar?



Dijital altimetre, özünde atmosfer basıncında meydana gelen değişimleri hesaplayarak rakımı tespit etmeye yaramaktadır. Aynı zamanda dijital altimetreler çeşitli biçimlerde, boyutlarda ve paketlerde, kullanım amaçlarına uygun olarak satılmaktadırlar. Dijital altimetreler yürüyüşlerde, hava dalışlarında, uçaklarda, tırmanışlarda kullanılabilmektedirler.



İnsanlar, genel olarak iş için ya da adrenalin eğlenceleri için yaptıkları eylemlerde altimetreye ihtiyaç duyabilirler. Aynı şekilde arama ve kurtarma gibi ekipler de sık sık altimetre kullanmaktadırlar. Hayati önem taşıyan bu gibi arama ve kurtarma işlerinde altimetre yeri gelir hayat kurtarıcı bir rol oynayabilir. Aynı zamanda uçaktan paraşütle atlama gibi etkinliklerde de paraşütün ne zaman açılacağını görmek için altimetrelere ihtiyaç duyulur. Yürüyüşçüler, yürüdükleri tepenin ya da yolun yüksekliğini hesaplayabilmek için, tırmanıcılar ise yer ile aralarında olan yüksekliği hesaplayabilmek için altimetrelerini yanlarından ayırmazlar. Pilotlar da aynı şekilde yüksekliklerini belirtmek için bu altimetre adı verilen cihazlara başvurmaktadırlar. Bir pilot, altimetre olmadan yükselme ve iniş gibi eylemleri istisnai durumlar dışında yapmamaktadır. Aynı zamanda kamp yapıyorken, yiyeceklerin ateşte ne kadar süre kızartılacağını hesaplamak için de bulunulan yerin kotunun bilinmesi faydalı olabilmektedir. Aynı zamanda araştırmacılar da uçuştayken nesneler gönderme sırasında altimetre kullanmaktadırlar.



Dijital altimetreler kullanım amaçlarına göre çeşitli yükseklik aralıklarıyla üretilmektedirler. Bazı altimetreler deniz seviyesinden yaklaşık 2.000 feet'e kadar çok kesin önlemler sağlarken, daha basit aktiviteler için daha az yükseklik aralığı olan altimetreler tercih edilebilir. Altimetreler farklı eylemler için farklı ihtiyaçlara yanıt verebilmektedirler.