Dijital dünya psikiyatrik sorunlara neden oluyor

Dijital dünyanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Okula gitmek istemeyen, ders başarısı düşük olan, asosyal öğrencilerin yaşadığı bu sorunların temelinde genellikle dijital oyun bağımlılığı yatıyor. Hatta aşırı derecede ekrana maruz kalınması sonrası çocuklarda depresyon, içe kapanma, öfke patlamaları gibi psikiyatrik sorunlar görülüyor. Birçok psikiyatrik sorunların temelinde oyun bağımlılığı olabildiğine vurgu yapan Prof. Dr. Onur Noyan, "Çocuk ve gençlerde depresyon, kaygı bozukluğu, okul başarısının düşmesi, arkadaşlarıyla tartışma, öfke ya da davranış problemleri görülebiliyor" uyarısını yaptı. Bu tarz sorunların tedavisinin uzun sürebileceğine dikkat çeken uzmanlar ise en önemli görevin ailelere düştüğünü söylüyor. Dijital oyunlarda kişinin saatini, zamanını bilmediği bir âlemde vakit geçirdiğini söyleyen psikiyatri uzmanları, "Oyun oynarken yaşamsal faaliyetlerini yapamayacak duruma kadar gelebilen tablolarla karşılaşabiliyoruz. Bazen oyundan dolayı yemek yemeyen, dışarıya arkadaşlarıyla oynamaya çıkmayan, onlarla görüşmek istemeyen, zaman zaman uykusunu düzenleyemeyen, kendi öz bakımını yapamayan vakalar olabiliyor" dedi.Ailelerin, çocukların dijital mecradaki davranışlarını kontrol etmemesi durumunda, bağımlılığın çok hızlı bir şekilde gelişebileceğini, ailenin ve kişinin kontrolünden çıkabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Onur Noyan, "Burada bir davranışın beyinde bağımlılığa yol açması için dopamin dediğimiz bir hormon devreye giriyor. Oyunlarda kazanılan ya da oyunların tetiklediği, salgılanmasına sebep olduğu dopamin, o bireyin tekrar tekrar oyun oynamasına, orada zaman geçirmesine sebep olabiliyor. Artık biz fark ettiğimizde bu davranış bir bağımlılık haline gelmiş olabiliyor" diye konuştu.Çocukların ekran sürelerini izlemek ve belirli sınırlar koymak önemli. Ebeveyn bu sınırları koyup devam ettirdiğinde çocuk da uyum sağlayacaktır. Ancak ebeveyn biraz esnek davranıyorsa çocuk da bu sınırların aşıldığını bilip ona göre davranacaktır.Eğer çocukların ne oynadığını, onlara ne mesaj geldiğini, ne gibi davranışlara maruz kaldığını bilmiyorsak çocuklar gerçekten çok büyük risk altındadır diyebiliriz. Bu konuda mutlaka ve mutlaka ailelerin bildiği oyunları oynamalarına izin vermek gerekir.Ebeveyn içerik denetim programlarını kullanmak da çok önemli. Çünkü çocuklar, ailelerinin gözetimi dışında riskli alanlara girebilir. Bu ihtimali de göz önünde bulundurarak çocuğun yaş grubuna göre denetim programları seçilmeli ve takip edilmeli.Çocuklarla sürekli ebeveynlerin oynaması çok mümkün olmayabilir. Çocukların dışarıda oyun oynayacak alanlarının olması, belirli bir spor alanına kanalize edilip bu alanda kendilerini geliştirmelerinin sağlanması önemli.