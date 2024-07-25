Dıjıtal dünyanın ulusal koruyucuları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin öncülüğünde, sektör paydaşları ve akademisyenlerin iş birliğiyle ulusal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu 2023-2024 Akademik yılını başarı ile tamamladı. 2023 yılında açılan ve sadece 4 araştırma üniversitesinde daha bulunan okullardan biri GTÜ Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu, öğretim yılına yüksek puanlı kontenjan doluluğu ile başladı.Öğretim yılı sonunda önlisans programındaki tüm öğrenciler TÜBİTAK 2209 (Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı) projelerinde görev aldı. Danışman akademisyenlerin rehberliğinde, öğrencilik hayatlarında bilimin hayatla buluştuğu önemli çalışmalara imza atan GTÜ Siber Güvenlik Meslek Yüksek Okulu öğrencileri kulüp çalışmalarına hızlı başlayıp; sektör ziyaretleri ve ulusal yarışmalara katılım sağlayarak kısa zamanı verimli değerlendirdiler. Yeni dönemde de dijital dünyanın ulusal koruyucuları GTÜ'nün köklü geçmişi ve mevcut başarılı programları ile ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam edecekler.Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, üniversitenin 2023 yılında açılan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. YÖK ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin öncülüğünde başlatılan bu proje, Türkiye'nin dijital güvenlik alanındaki yetkinliğini artırmak için atılan önemli bir adım olarak görülüyor. Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar siber güvenliğin kişisel mahremiyetten ulusal savunmaya, ekonomik iletişimden kurumsal güvenliğe kadar geniş bir yelpazede kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Rektör "Pandemi dönemi ve hızlı dijital dönüşüm, siber güvenliğin önemini daha da artırdı. Siber güvenlik açıkları, telafisi zor ve yüksek maliyetli sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, dijital teknolojilerin sunduğu kolaylıkların güvenliği, insanlığın temel ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir" dedi.Siber güvenlik analistleri ve operatörleri yetiştirmek için çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Hacı Ali Mantar "Ülkemiz ve toplumumuz için önemli bir değer üretme heyecanını taşıyoruz. Önlisans düzeyinde vereceğimiz eğitimle, siber güvenlik alanında yetkin profesyoneller yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Rektör, bu meslek yüksekokullarının, Türkiye'nin dijital güvenlik alanındaki geleceğine katkıda bulunacağını ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracağını vurguladı. Prof. Dr. Hacı Ali Mantar "Gebze Teknik Üniversitesi olarak, ülkemizin dijital güvenlik alanındaki yetkinliğini artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Siber Güvenlik Meslek Yüksek Okulu projesi, bu yolda attığımız önemli bir adım ve geleceğe yönelik büyük bir yatırımdır" diye konuştu.