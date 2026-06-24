Dijital eğitim için dev zirve
Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı (TETZ 2026) 26-28 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenecek zirvede, eğitim teknolojileri, yapay zekâ ve dijital dönüşüm başlıkları ele alınacak. 20'den fazla ülkenin eğitim bakanlıklarının katılacağı "Bakanlar Oturumu"nda, teknolojinin eğitim sistemlerine entegrasyonu değerlendirilecek. Zirvede ayrıca dünyada ilk kez fuar kapsamında kurulacak "İnteraktif Öğrenme Sınıfı" da ziyaretçilere sunulacak.