Dijital Saatlerde Hangi Mineral Kullanılır? Dijital Saatlerde Kullanılan Mineral Nedir?

Dijital saatler, zamanı ölçmenin yanı sıra birtakım işleri halletmeye yardımcı olurlar. Bu cihazlarda, mikrodenetleyiciler, ekranlar, kristal osilatörler, pil ve pil yuvalarının olduğu görülür. Çoğunlukla birkaç düğmeye ve dokunmatik panel gibi parçalara sahiptirler. Zamanı ölçmeye yarayan bu dijital cihazların yapımında bazı mineraller kullanılır. Dijital saatlerde hangi mineral kullanılır veya kullanılan mineral nedir yanıtı aranan sorulardır.

Dijital Saatlerde Hangi Mineral Kullanılır?

Hassas bir işçiliğin ürünü olan dijital saatlerin yapımında bazı mineraller kullanılır. Bunlar arasında şunlar bulunur:

Mineral Cam

Dijital saatlerde kullanılan hayati parçalardan biri, mineral camdır. Bunlara, plastik cam veya kristal cam da denir. Mineral camların en önemli özelliği, diğerlerine göre çok daha dayanıklı olmalarıdır. Aynı zamanda, çiziklere, çatlaklara ve kırılmalara karşı çok daha dirençlidirler.

Alüminyum

Hafif ama bir o kadar da dayanıklı bir materyal olan alüminyum, saat kasalarında ve bileklik kısmında kullanılır. Hafif olduğundan dolayı saatin de hafif olmasını sağlar ve dayanıklı kılar.

Bakır

İç mekanizmada kullanılan bakır, elektriği ilettiği için dijital saat yapımında tercih edilen bir malzemedir. Saat mekanizmasının düzenlenmesi açısından önemlidir ve dayanıklılığı artırır.

Paladyum

Yaygın olarak lüks saatlerde kullanılan bir materyaldir. Tıpkı bakır gibi elektriği ileten bir yapıya sahiptir. Çoğunlukla saatlerin devre kartları ile bağlantı elemanlarında kullanılır. Oksidasyona karşı dayanıklı bir malzemedir ve diğer hassas parçaların korunması açısından önemlidir.

Magnezyum

Hafif ve sağlam bir mineral olan magnezyum, dijital saatlerin bazı parçalarında kullanılır. Yüksek iletkenliği ve korozyona karşı dirençli yapısı sebebiyle tercih edilir. Dijital saatlerin iç mekanizmalarındaki bileşenlerde magnezyum alaşımları kullanılır.

Yukarıda bahsi geçen tüm mineraller, saat mekanizmasının oturtulabilmesi için oldukça önemlidirler. Su geçirmezlik özelliği ve kullanılan malzemelerin niteliği ise bir saatin değerini belirleyen temel unsurlardır.