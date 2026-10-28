Dijital Üniversite Platformu'na rekor başvuru
Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde hayata geçirilen Dijital Üniversite Platformunun 2026-2027 dönemi başvuru sonuçları belli oldu. Yapay zeka, veri analizi, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında ücretsiz çevrim içi eğitimlerin sunulacağı platforma toplam 233 bin 229 başvuru yapıldı.
Geçen yıl Yapay Zeka ve Veri Analizi Okuluna 135 bin 846 başvuru yapılırken bu yıl kapsamı genişletilen Dijital Üniversite Platformu'na başvuru sayısı 233 bin 229'a yükseldi. Böylece başvuru sayısı bir yılda 97 bin 383 artarak yüzde 72 yükseliş kaydetti.
EN FAZLA BAŞVURU YAPAY ZEKA OKULUNA
Başvuruların yüzde 59,5'ini oluşturan 138 bin 739 başvuruyla Yapay Zeka Okulu ilk sırada yer aldı. Veri Analizi Okuluna 64 bin 871, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okuluna ise 29 bin 619 başvuru yapıldı.
Platformdaki eğitimler, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinin akademik katkılarıyla yürütülecek.
Dijital Üniversite Platformu'nda eğitimler 3 Kasım 2026 tarihinde başlayacak.
EN FAZLA BAŞVURU YAPAY ZEKA OKULUNA
Başvuruların yüzde 59,5'ini oluşturan 138 bin 739 başvuruyla Yapay Zeka Okulu ilk sırada yer aldı. Veri Analizi Okuluna 64 bin 871, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okuluna ise 29 bin 619 başvuru yapıldı.
Platformdaki eğitimler, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinin akademik katkılarıyla yürütülecek.
Dijital Üniversite Platformu'nda eğitimler 3 Kasım 2026 tarihinde başlayacak.