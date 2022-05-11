Dikdörtgen Çevresi Nasıl Bulunur? Dikdörtgen Çevre Hesaplama Formülü İle Nasıl Hesaplanır?

Geometri konuları bütün öğrencilerin özellikle üniversite ve lise sınavlarına hazırlık döneminde olan öğrencilerin iç içe olduğu derslerdendir. Sınavlarda mutlaka öğrencilerin karşısına geometrik şekiller ve onların alan ya da çevre hesaplaması ile ilgili sorular çıkmaktadır. Bu sebeplerin neticesinde temel geometri bilgilerini öğrenmek oldukça faydalı bir eylemdir. Dikdörtgen çevresi nasıl bulunur? Dikdörtgen çevresi nasıl hesaplanır? İşte detaylı bilgiler...

Dikdörtgen Çevresi Nasıl Bulunur?

Dikdörtgen, iki kısa iki uzun kenarı olan karşılıklı kenarları birbirine eşit ve komşu kenarları birbirine dik açı ile gelen geometrik bir şekildir. Çevremizde her gün dikdörtgen şeklinde sahip birçok cisim görmekteyiz.

Dikdörtgenin çevresini bulmak öğrenildiği vakit oldukça kolay bir işlemdir. Dikdörtgen çevresini hesaplamak için bir uzun kenar ve bir kısa kenarın uzunlukları toplanır ve çıkan sonuç 2 ile çarpılır (2'yle çarpmanın sebebi ikişer adet eşit kenar olduğu içindir) çıkan sonuç o dikdörtgenin çevresidir.

Dikdörtgen Çevre Hesaplama Formülü İle Nasıl Hesaplanır?

Her matematik ve geometri işleminin mutlaka bir formülü mevcuttur. Dikdörtgen çevresi hesaplamak için de belli bir formül vardır. Dikdörtgenin iki eşit uzun, iki eşit kısa kenarı vardır, bu kenarlardan uzun olanlar 'A' kenarı kısa olanlar da 'B' kenarı olsun, formül şu şekil ilerler;

Dikdörtgen çevresi= 2× (A+B)

Örnek soru: A kenarı 25 cm, B kenarı ise 13 cm uzunluğunda olan bir dikdörtgenin çevresi kaç cm'dir?

25+13= 38

38×2= 76 cm