Geometri derslerinin vazgeçilmezi olan prizmalardan biri de dikdörtgen prizmalardır. Çok boyutlu yapı olan prizmalar, önemli konulardır ve bu nedenle öğrencilerin öğrenmesi oldukça önem taşır. Günlük hayat içerisinde dikdörtgen prizma ile sıklıkla karşılaşmak da mümkündür. Bu nedenle dikdörtgen prizmanın kaç köşesi vardır, dikdörtgen prizmanın kaç ayrıtı, yüzeyi ve yüzü vardır sorularının yanıtı ilgi çeker.

Dikdörtgen Prizmanın Kaç Köşesi Vardır?

Matematik ve geometri derslerinin en sevilen konularından biri prizmalardır. Görsel anlamda öğrenmenin daha keyifli olduğu bu konu, öğrencilerin dikkatini çeker. Tabanları dikdörtgen biçiminde olan prizmalara, dikdörtgen prizma adı verilir. Ayrıntıların kesiştiği noktalara ise köşe denir. Günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan dikdörtgen prizmanın 8 köşesi bulunur.

Dikdörtgen Prizmanın Kaç Ayrıtı, Yüzeyi ve Yüzü Vardır?

Dikdörtgen prizmanın tüm yüzeyleri, dikdörtgensel bölgedir. Dikdörtgen prizmaların; 4 yan yüzü ve 2 tabanı olmak üzere toplamda 6 yüzü bulunur. Karşılıklı yer alan yüzleri, birbirine paralel ve eşit olarak bilinir.

Ayrıt ise iki komşu yüzün kesişimi olan doğru parçasına denir. Bu doğru parçalarının hepsi dikdörtgen prizmanın ayrıtıdır. Bu nedenle dikdörtgen prizmanın toplamda 12 ayrıtı vardır.