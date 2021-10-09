Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Dikkat eş anlamlısı nedir? Dikkat kelimesinin eş anlamlısı
Giriş Tarihi: 9.10.2021 14:56

Dikkat eş anlamlısı nedir? Dikkat kelimesinin eş anlamlısı

Dikkat eş anlamlısı nedir? Dikkat kelimesinin eş anlamlısı

Dikkat kelimesi özellikle anonslarda ya da yazılı uyarılarda karşımıza çok sık çıkan kelimelerden biridir. Kendisi sık kullanılan bir kelime olmakla birlikte dikkat kelimesinin eş anlamlıları da bulunmaktadır. Peki, dikkat kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Dilimize Arapçadan geçen bir kelime olan dikkat etimolojik olarak; incelik, ince olma, rafine olma, detaylı olma, kılı kırk yarma, ince eleyip sık dokuma anlamlarına gelmektedir.

DİKKAT KELİMESİNİN ANLAMI

Dikkat kelimesi TDK'ya göre;

Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık, ilgi ve özen anlamlarına gelmektedir. Dikkat aynı zamanda uyarma anlamında kullanılan bir kelimedir.

DİKKAT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Dikkat kelimesi ile aynı anlama gelen eş anlamlı karşılıkları; özen, ilgi ve uyanıklık kelimeleridir. Bu kelimeleri kullanarak da dikkat kelimesi karşılanabilmektedir. Ancak dikkat kelimesi ifade bakımından daha çok tercih edilmektedir.

DİKKAT KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Ödevini çok dikkatli bir şekilde yapmalısın.
  • İlgin kardeşinin üzerinde olsun.
  • Bu işi özenle yaparsan başarırsın.
ARKADAŞINA GÖNDER
Dikkat eş anlamlısı nedir? Dikkat kelimesinin eş anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA