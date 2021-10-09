Dikkat eş anlamlısı nedir? Dikkat kelimesinin eş anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçen bir kelime olan dikkat etimolojik olarak; incelik, ince olma, rafine olma, detaylı olma, kılı kırk yarma, ince eleyip sık dokuma anlamlarına gelmektedir.

DİKKAT KELİMESİNİN ANLAMI

Dikkat kelimesi TDK'ya göre;

Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık, ilgi ve özen anlamlarına gelmektedir. Dikkat aynı zamanda uyarma anlamında kullanılan bir kelimedir.

DİKKAT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Dikkat kelimesi ile aynı anlama gelen eş anlamlı karşılıkları; özen, ilgi ve uyanıklık kelimeleridir. Bu kelimeleri kullanarak da dikkat kelimesi karşılanabilmektedir. Ancak dikkat kelimesi ifade bakımından daha çok tercih edilmektedir.

DİKKAT KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER