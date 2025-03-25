Dil Bilimi Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Dilbilimi Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Bilim dallarının adları, çoğu zaman alanın saygınlığını yansıtır; ancak yazım şekli bu saygınlığı doğrudan etkiler. Konuşurken akıp giden bu terimler, yazıya döküldüğünde dilin kurallarıyla yüzleşir. İşte insanın düşünce dünyasına yön veren bu bilim dalının adı da bu yazım ikileminin merkezinde yer alır. Dil bilimi nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır soruları yalnızca teknik bir detay değil, anlatımın doğruluğunu da belirleyen önemli bir ayrıntıdır.

Dil Bilimi Nasıl Yazılır?

"Dil bilimi" kelimesinin doğru yazılışı ayrı şekildedir. Bu disiplin, insan dilini bilimsel yöntemlerle inceleyen ve dilin farklı yönlerini ele alan geniş bir alandır. Dil bilimi, dilin yapısını, işleyişini ve toplum içindeki kullanımını anlamamıza yardımcı olur.

TDK'ye Göre Dilbilimi Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu ifadenin doğru yazımı "dil bilimi" şeklindedir; yani ayrı yazılır. TDK'nin resmi Yazım Kılavuzu'nda, "bilim" ve "bilgi" sözcükleriyle oluşturulan birleşik isimlerin çoğunun ayrı yazıldığı açıkça belirtilmiştir. "Dil bilimi" ifadesinde de "dil" ve "bilim" sözcükleri anlamını koruduğu ve birer bağımsız kavram olarak yer aldığı için bitişik değil, ayrı yazılması gerekir.