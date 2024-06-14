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Giriş Tarihi: 14.6.2024 13:23 Son Güncelleme: 14.6.2024 13:23

Dil Dökmek Ne Demek? Dil Dökmek Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Her dilde olduğu gibi Türkçe metinlerde ve günlük dilde deyimlere bol bol yer verilir. Konuşmaya ve yazıya ifade gücü katan deyimler ile zihinden geçenleri kolay yoldan karşı tarafa aktarmak mümkündür. Deyimlerin içinde geçen sözcükler genellikle mecaz anlamlı olup gerçek anlamlarından oldukça farklı manalarda kullanılırlar. Örneğin “dil dökmek” deyimi gerçek anlamının dışındadır. Peki emsal verdiğimiz dil dökmek ne demek?

Dil Dökmek Ne Demek? Dil Dökmek Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Bir hissi, fikri veya durumu kısa şekilde etkili ve çarpıcı olarak anlatmanın yolu deyim kullanmaktan geçer. Deyimler ortak bir kültürün ürünü oldukları için ancak o dili konuşanlar tarafından doğru anlaşırlar. Çünkü deyimlerde kelimelerin bir araya gelmesi mecaz anlam yaratır. Hepimizin aşina olduğu gibi dil dökmek deyiminde de durum aynıdır. Dil dökmek deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı hakkında bilgi edinerek deyimler ile ilgili genel bir fikre sahip olunabilir.

Dil Dökmek Deyiminin Anlamı

"Dil dökmek", bir kişiyi herhangi bir şeye ikna etmek, inandırmak ya da ondan yararlanmak adına güzel, tatlı sözler söylemek anlamında kullanılan bir deyimdir. Pek ok deyim gibi bu deyimde de kullanılan sözcükler gerçek anlamlarını yitirmiş ve mecaz anlam kazanmışladır. Yani organ olan "dil" ve fiil olan "dökmek" sözcükleri tatlı sözler söylemek anlamında kullanılarak asıl anlamlarından tamamen sıyrılmışlardır.

Dil Dökmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Günlük dilde ve yazı dilinde sık sık rastlayabileceğimiz dil dökmek deyimini cümle içinde kullanarak anlamını kavrayabilir ve doğru kullanabiliriz.

  • Babasından izin almak için saatlerce dil döktü.
  • Ödev teslim süresini uzatmak için öğretmene dil döktüm ama olmadı.
  • O kadar dil döktüm, Nuh dedi peygamber demedi.
  • Esnaf müşterisine satış yapacağım diye dil döktü.
  • Cezayı ödememek için polise dil döktü fakat nafile.

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Dil Dökmek Ne Demek? Dil Dökmek Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı
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