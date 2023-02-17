Dil Zıt Anlamlısı Nedir? Dil Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Türkçede kullanılan her kelimenin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Bu durum eş anlam için de geçerlidir. Dil kelimesinin de bu bağlamda belirli anlam ilişkileri bulunmaktadır. Dil kelimesinin birçok anlam biçimi bulunmaktadır. Gerçek, mecaz ve terim anlamların tümünü içermektedir. Bunun yanında anlam dağarcığı oldukça geniştir.

Dil Kelimesinin Anlamı Nedir?

Dil kelimesinin anlam kapasitesini incelediğimizde, karşımıza oldukça geniş kapsamlı bir kelime çıkmaktadır. Halk arasında ve birçok yerde kullanıldığı için tüm anlam biçimlerini içermektedir. Buna göre dil kelimesinin anlamları şöyledir:

İnsanların, duygularını, düşüncelerini bildirmek için sözcükler ya da işaretler aracılığıyla yaptıkları anlaşma, öteki kişilerle iletişimi sağlayan ortam.

Ağız boşluğunda bulunan ve tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan, etli, uzun, devinimli et parçası, tat alma organı.

Belli bir insan topluluğuna özgü sesli göstergeler dizgesi.(dilbilgisi terimi)

Bir döneme, bir yazara özgü söz dağarcığı ve sözdizimi ya da anlatım.

Duygu ve düşünceyi aktarmaya, dışa vurmaya, bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım yolu ya da aracı.(mecaz anlam)

Kimi üflemeli çalgılarda, titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak.(müzik terimi)

Denizin içine doğru uzanmış, alçak, dar ve uzun kara parçası.(coğrafya terimi)

Düşmanın durumunu öğrenmek için sorguya çekilmek ereğiyle ele geçirilen tutsak.(tarih terimi)

Bilgisayarda, programlama alanında kullanılan harflerin ve simgelerin tümü.

Belirtilmek istenilen bir düşüncede, kimi sözcüklerin istek dışı olarak araya girmesi ve anlamı kökünden değiştirmesi.(ruhbilim terimi)

Söz konusu şeyin özelliğini bilmek.(mecaz anlam)

Dil kelimesinin kullanımlarına örnek verelim:

Dilimiz en önemli milli değerlerimiz arasında bulunmaktadır.

Bir toplum ortak dili konuşuyorsa o zaman anlaşabilir.

Dil Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Türkçede her kelimenin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Bu açıdan baktığımızda, dil kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Fakat dil kelimesinin eş anlamlısı ''lisans'' kelimesidir.

Dil Kelimesine Benzer Kelimeler

Dil kelimesi, Türkçede oldukça sık kullanılan bir kelimedir. Bu nedenle çok fazla kelimeyle etkileşim halindedir. Bu durumda dil kelimesiyle benzerlik gösteren birçok kelime ortaya çıkmıştır. Dil kelimesine benzer kelimeler şöyledir: