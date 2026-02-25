Dil öğreniminde yerli ve bilimsel model

Türk dil bilimci ve eğitimci Seda Yekeler 30 yıllık akademik ve saha deneyimini bilim ve teknolojiyle buluşturarak dil öğreniminde yerli ve bütüncül bir model geliştirdi. Beynin doğal dil edinim mekanizmalarını harekete geçirmeyi amaçlayan YEK Metodu'nu hayata geçiren Yekeler, bu yaklaşımı dijital platform ve donanım teknolojisiyle destekleyerek öğrenmeyi ezberden çıkaran yeni bir sistem sundu. Bu modelin son halkasını, yapay zekâ destekli ve gözlük formatında tasarlanan beyin cihazı oluşturuyor. ABD'de üretilen ve FDA onayı alan cihaz, uyumadan önce takılıyor. Kişinin ilgi alanına göre programlanan sistem, gece boyunca beynin dil edinimiyle ilişkili bölgeleriyle etkileşime geçerek öğrenme sürecini destekliyor. Her yaş grubuna uygun olarak tasarlanan cihazın yan etkisi bulunmadığı belirtiliyor.

YETENEK DEĞİL BECERİ

ABD'de "Eğitim alanında fark yaratan 100 eğitimci" arasında gösterilen Yekeler, dil öğrenmenin bir yetenek değil, doğru yöntemle aktive edilen bir beyin becerisi olduğunu vurguluyor. 10 bin kişi üzerinde yapılan çalışmalarla geliştirilen YEK Metodu, beynin Broca ve Wernicke bölgelerini birlikte kullanarak kalıcı ve sürdürülebilir dil edinimini hedefliyor. Bu metodun dijital uzantısı olan Lingozon ise gerçek hayat senaryoları, konuşma odaklı uygulamalar ve kişiselleştirilmiş geri bildirimlerle dili günlük yaşamın parçası haline getiriyor. Akıllı telefon ve bilgisayar üzerinden erişilebilen platform, kullanıcıya zaman ve mekân bağımsız bir öğrenme deneyimi sunuyor.