Dilatasyon Nedir? İnşaat Terimi Olarak Dilatasyon Ne Demek, Nerelerde Yapılır?

Dilatasyon nedir sorusu pek fazla bilinmemesinden ötürü ve gerekliliği sebebi ile de ilgi çekmektedir. Dilatasyon nerelerde yapılır gibi konular da inşaat sektörü ile ilgili faaliyet yürüten kişiler tarafından dikkatle takip edilmektedir. Dilerseniz, inşaatta Dilatasyon zorunlu mu yoksa değil mi, birlikte inceleyelim...

Dilatasyon Nedir?

Dilatasyon teriminin Türkçe dili içerisindeki anlam karşılığı, ''genleşme'' veya ''genişleme'' olarak ifade edilebilir. Dilatasyon, inşaat projeleri içerisinde yer alan ve planda yer alan boşluk bölümlerine verilen addır. Özellikle birden fazla katlı ve geniş alana yayılmış olan mimari yapılar tasarlanıp planlanırken kısalma veya genişleme durumuna engel olmak adına bu boşluk kısımların planlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Planlanan ve projelendirilen boşluk kısımlar yapının hareket devinimine açık olduğu kısımlarıdır. Dilatasyon derzine açık biçimde üretilen bu boşluk bölümler sayesinde, yapının hareket biçimleri engellenir.

İnşaat Terimi Olarak Dilatasyon Ne Demektir?

Bir inşaat terimi olarak dilatasyon; birbirinden farklı ölçülere sahip olan bina yapılarının ve büyük ölçüdeki bazı yapıların belli başlı bölümlerden bölünerek ve ayrılarak; ayrı bir bütün olarak kullanıma sunulmasını amaçlayan, belirli bir hareketlilik sonucunda mevcut binaların zarara uğramasının önüne geçmek düşüncesi ile bırakılmakta olan boşluklar olarak tanımlanabilir. Bahsi geçen hareket şekillerinin en önemli ve başlıca nedeni ise sıcaklık ve ısı değişimlerinden meydana gelen genleşme-genişleme hareketleri ve de deprem doğal afetidir. İnşa edilen yapılar; Deprem Yönetmeliği hususlarına göre, dilatasyon boşluklarıyla bir bütün olmaktan çıkartılarak farklı bir mimari yapı olarak inşa edilmek durumundadır. Bu neticede binanın, olumsuz gerçekleşebilecek türdeki hareketlerden en az şekilde etkilenmesi ve tamamen zarar görmesi ve hasar almasının önüne geçilmiş olur.

Dilatasyon Nerelerde Yapılır?

Dilatasyon uygulamasına, günlük yaşantıda sıklıkla denk gelinmese de, bu uygulamaya özellikle inşaat sektöründe sürekli rastlanılmaktadır. Planlanan inşaat projeleri içerisinde dahil edilen boşluk kısımlarına verilen bir tanımlama olan dilatasyon, özellikle çok katlı, yüksek olan ve geniş bir zemine sahip binaların inşası sürecinde uygulanmaktadır.