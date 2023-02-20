Dilber Ne Demek? Dilber Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Dilber ne demek olduğu hamile kalan insanların en fazla araştırma yaptığı başlıklardan bir tanesidir. Dilber ismini merak eden kadınlar ya da erkekler genellikle tanımı ile ilgili olacak şekilde çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Gönlü alıp götüren güzel kadın anlamına gelen Dilber ismi, bir kadın ismi olarak bilinmektedir. Çoğunlukla da yeni doğan kız çocuklarına verilmektedir. Dilber kelimesinin kökeni ve etimolojisi nedir, Dilber cümle içinde kullanımı nasıl olmalıdır ve daha fazlası metin içerisinde bulunmaktadır.

Dilber Ne Demek?

Dilber ne demek, dillere destan bir güzelliği olan ve her gören insanı kendisine aşık eden, hayran bırakan kadın anlamına gelmektedir. Divan şairleri, eserlerinde bu kelimeyi sevgili anlamında kullanmıştır. Gönlü alıp götüren güzel, anlamına da gelen Dilber ismi, bir kadın ismidir ve genellikle kız çocuklarına konulmaktadır.

Dilber Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Dilber kime nedir, dilden dile dolaşacak kadar güzelliği olan ve her göreni kendisine mest eden kadına denmektedir. Dilber kelimesinin kökeni ve etimolojisi şu şekilde sıralanmaktadır;

Dil kelimesine gelen -ber ekiyle türemiş olan Dilber adı, İran ve Afganistan gibi Farsça konuşulan ülkelerde de tercih edilmektedir.

İsmin uğurlu rakamı 6, renk tercihi ise yeşildir.

Canan, Leyla ve Yaren isimleri Dilber ile eş anlamlı olarak bilinmektedir. Bu sözcüklerin her biri hem güzel hem de sevgili anlamına gelmektedir.

Dilber cümle içinde kullanımı şu şekilde örneklendirilmektedir;