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Giriş Tarihi: 25.6.2024 10:04 Son Güncelleme: 25.6.2024 10:05

Dile Getirmek Ne Demek? Dile Getirmek Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Deyimler, geçmişten günümüze kadar gelmiş kalıplaşmış söz öbekleridir. Genellikler mecaz anlamları ile kullanılan bu söz öbekleri halk tarafından benimsenmiş, deneyim ve tecrübeleri aktarmayı amaçlayan ifadelerdir. Gün içinde sıklıkla kullandığımız ve açıklamalara örnek olarak verebileceğimiz deyimlerden biri de dile getirmek deyimidir. Dile getirmek ne demek, dile getirmek deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımını açıklayarak örnekler oluşturabiliriz.

Dile Getirmek Ne Demek? Dile Getirmek Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Gün içinde hep çevremizle iletişim halindeyiz. Bu iletişim durumunu yansıtan deyimlerden biri de dile getirmek deyimidir. En genel tanımı ile dile getirmek deyimi bir şeyleri ifade etmek anlamında kullanılır. Öğüt verme amacı taşımayan bu deyimler genellikle yaşanılan tecrübelerden, edinilen deneyimlerden hareketle söylenir. Dile getirmek ne demek, dile getirmek deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımını açıklamalarla detaylandırarak çeşitli örnekler oluşturabiliriz.

Dile Getirmek Ne Demek?

Dile getirmek, TDK tarafından iki farklı şekilde tanımlanmıştır. Konuşturmak ve belirtmek, anlatmak, ifade etmek şeklinde tanımlanmıştır.

Dile Getirmek Deyiminin Anlamı

Dile getirmek deyimi gün içinde bir şeyleri açıklamak için niyetlenmek veya açıklama yapmak amacıyla kullanılır. Deyim genel olarak konuşturmak, ifade etmek kullanılır.

Dile Getirmek Deyimi Cümle İçinde Kullanımı

  • Geçmişte yaşanmış olan talihsiz olayları hiç durmadan dile getirdi.
  • Gün boyu iş arkadaşlarının yaptıklarını dile getirdi durdu.
  • Kardeşsiz büyümenin ne kadar zor olduğunu hep dile getirirdi.
  • Komşularıyla gittiği pikniği günlerce dilinden düşürmedi hep dile getirdi.

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Dile Getirmek Ne Demek? Dile Getirmek Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı
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