Dilek Eş Anlamlısı Nedir? Dileğin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilek sözcüğü, günlük konuşma dilinde çokça kullanılan bir kelime. Dilek sorarken, herhangi bir fikir belirtirken, bir meseleye cevap ararken hep "dilek" kelimesini kullanıyoruz. Konuşma dilinin yanında yazı dilinde de "dilek" sözcüğü sıkça kullanılıyor. Bu nedenle de kimi zaman dilek sözcüğüne eş anlamlı arayarak, "Dilek Eş Anlamlısı Nedir?" sorusuna yanıt arıyoruz. İşte, dilek eş anlamlısı olan sözcük...

DİLEK EŞ ANLAMLISI

Dilek sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler arzu, istek, rica ve temenni sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

DİLEK NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Dilek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre dilek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, temenni, rica, murat

DİLEK KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Denizciler, koro hâlinde iyi dileklerini tekrarladılar.