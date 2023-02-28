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Giriş Tarihi: 28.2.2023 10:34 Son Güncelleme: 28.2.2023 10:34

Dilhun Ne Demek? Dilhun Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Özellikle eski döneme ait Farsça tarih kaynaklarında bu kelimenin geçtiğini görebilirsiniz. Dilhun ne demek? TDK kaynaklarında da dilhun ne anlama gelir sorusuna cevap bulabilirsiniz. Kelimenin cümle içinde kullanımı da anlamı ile ilgili fikir edinmenizi sağlar. Dilhun cümle içinde nasıl kullanılır? Meyus-u dilhun ne demek ve Dilhun kelimesinin kökeni ve cümle içinde kullanımı araştırmasını sizler için yazımızda derledik.

Dilhun Ne Demek? Dilhun Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilhun ne demek sorusuna cevap aranırken sözlük araştırması yapabilirsiniz. Bunun yanında Osmanlı dönemi eserlerini inceleyerek de bu kelimenin anlamını inceleyebilirsiniz. Dilhun ne anlama gelir? Kelimenin cümle içinde kullanımını incelemenizde de fayda vardır. Dilhun cümle içinde nasıl kullanılır? Söz konusu kelimenin meyus-u dilhun şeklinde kullanıldığını da görebilirsiniz. Meyus-u dilhun ne demek? Dilhun kelimesinin kökeni ve cümle içinde kullanımı yazımızın devamında.

Dilhun Ne Demek?

Dilhun sözcüğü günümüzde yaygın kullanılmayan ve birçok kişinin de anlamını bilmediği bir kelimedir. Söz konusu kelime Farsça kökenlidir. Dil ve hun kelimelerinin bir araya gelmesi ile türemiştir. Hun kelimesi sonuna geldiği kelimeye "kan döken, kan ağlayan" anlamı katar. Dil ise Farsçada "kalp" demektir. Dilhun kelimesi daha çok tasavvuf alanında kullanılan bir kelimedir. Bu kapsamda kullanılan dilhun kelimesi "kalbi kan ağlayan, çok üzgün olan kimse" anlamına gelir.

Kelimenin meyus-u dilhun şeklinde kullanıldığını da görebilirsiniz. Bu kelime de kişinin kalbinin kan ağlamasının yanı sıra aynı zamanda karamsar olduğunu gösterir. Eski kaynaklı edebi eserlerde bu kelimenin de yaygın şekilde kullanıldığı dikkat çeker.

Dilhun Kelimesinin Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilhun, içi kan ağlayan kişileri ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Osmanlıcada Farsça kökenli çok sayıda kelime olduğu için bu kelimenin de Osmanlıcada önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dilhun kelimesinin cümle içinde kullanımı ile ilgili örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.

  • Doktor, yaşamını yitiren hastayı öyle bir takdim etti ki dinleyen herkes dilhun oldu.
  • Etrafımda üzüntüden dilhun olmuş o kadar fazla kişi var ki bu duruma çok üzülüyorum.
  • O kadar kötü durumdaydı ki artık meyus-u dilhun olmuştu.
  • Dilhun olmamak için hayattan zevk almak ve pozitif düşünmek tavsiye edilir.

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Dilhun Ne Demek? Dilhun Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı
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