Dilovası Nerede? Dilovası Nereye Bağlı ve Nasıl Gidilir?

Dilovası nerede olduğu 2008 yılında bir değişikliğe uğrayarak günümüzdeki yerini almıştır. Yani Resmî gazetede yayınlanan nitelikler neticesinde ilçe olma özelliği atfedilmiştir. İlçe olmasından kaynaklı Dilovası nereye bağlı olduğu da bir ili simgelemektedir. Dilovası ilçesinin bağlı olduğu il için ülkemizin Marmara bölgesinde yer aldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla gebze dilovasına nasıl gidilir konusu az çok aklımızda şekillenmiştir. Konunun tam olarak anlaşılması adına bu yazıya yer verilmiştir.

Dilovası Nerede?

Dilovası geçmişte farklı bir konumdayken şu an farklı bir konumdadır. Dilovası, 2008 yılına kadar Gebze'ye bağlı kalmıştır. 2008 yılında ise Resmî Gazete de yayınlanan karar ile ilçe olmuştur. Bu ilçenin bağlı olduğu il ise Kocaeli'dir. Kocaeli'nin denize kıyısı olan kısımda yer almaktadır. Aynı zamanda Kocaeli'nin tüm özelliğini, kültürünü, yapısını da taşımaktadır. Dolayısıyla Dilovası Kocaeli ilindedir.

Dilovası Nereye Bağlıdır?

Bir il düşünün Marmara denizine kıyısı var ve aynı zamanda İstanbul'a çok yakın. Bu durumda aklınıza Yalova ya da Kocaeli illeri gelecektir. Aklımıza gelen illeri daha da indirgeyecek olursak Kocaeli'ni seçmemiz gerekir. Çünkü asıl cevap aradığımız nokta Dilovası'nın nereye bağlı olduğudur. Bu soruya direkt olarak Kocaeli ili diyebiliriz.

Dilovası İlçesine Nasıl Gidilir?

Nasıl gidilir sorular bulunduğunuz ile, ilçeye, bölgeye göre değişir. Dilovası ilçesi için de bu geçerlidir. Fakat Dilovası ilçesinin Kocaeli'nde olması işleri biraz daha kolaylaştıracaktır. Bulunduğunuz konumdan Kocaeli'ne gittiğiniz takdirde Dilovası ilçesine de ulaşmak kolaylaşacaktır.