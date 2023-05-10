Dilucu Sınır Kapısı Nerede? Dilucu Sınır Kapısı Hangi Ülkeye Açılır, Hangi İle Bağlı?

"Dilucu Sınır Kapısı nerede?" sorusunun cevaplanması, bu yapının hangi ülkeler arasında sınır oluşturduğunun öğrenilmesini sağlar. Bu nedenle "Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır?" sorusu yanıtlanırken, ilgili yapının iki ayrı cephesinde kalan rotalar belirtilmelidir. Pek çok kişinin merakını giderecek olan bu sorunun "Dilucu Gümrük Kapısı nerede?" şeklinde de sorgulandığı görülür. Dolayısıyla "Nahçıvan Sınır kapısı hangi ile bağlı?" diyenlere ayrıntılı bir konumla yanıt verilmelidir.

Dilucu Sınır Kapısı Nerede?

Dilucu Sınır Kapısı, Nahçıvan Sınır Kapısı olarak da bilinir. Türkiye ile Azerbaycan arasında sınır oluşturan bu yapı, Nahçıvan Sederek Gümrük Kapısı adıyla da tanınır. Buna bağlı olarak pek çok kişinin araştırdığı "Nahçıvan Sınır Kapısı hangi ile bağlı?" sorusunun yanıtlanmasında fayda olduğu söylenebilir. Dilucu Sınır Kapısı, Iğdır ilinde yer aldığı görülen bir yapıdır. Bu sınır kapısının Iğdır ilinin en doğusunda konumlandığı da söylenebilir. Dolayısıyla "Dilucu Gümrük Kapısı nerede?" sorusunun detaylı yanıtı Iğdır ilinin Aralık ilçesi şeklinde sunulabilir.

Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı Hangi Ülkeye Açılır?

Iğdır'da konumlanan Dilucu Sınır Kapısı'nın Aralık ilçesine bağlı olduğu bilinir. Bu gümrük kapısına yönelik olarak sıklıkla araştırılan hususlardan biri ise hangi şehirlere sınır olduğudur. Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı, Azerbaycan ve Türkiye'nin iki ayrı rotasını birbirine bağlar. Bunlar Iğdır ili ve Azerbaycan'a bağlı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'dir. Yani Dilucu Sınır Kapısı, Iğdır'ın Aralık ilçesinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne açılır. Söz edilen bu sınır kapısının hizmete açıldığı sene ise 1992 olarak belirtilebilir.