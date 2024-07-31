Dim Çayı Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Dim Çayı Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Dim Çayı'nın üzerinde pek çok doğal havuz ve küçük şelaleler bulunmaktadır. Milli park ise yoğun ormanlık alanlar ve yemyeşil bitki örtüsü ile kaplıdır. Çam ve sedir ağaçları, parkın doğal güzelliklerini meydana getiren unsurlardır. Park, piknik yapmak için ideal alanlara sahiptir ve çayın kenarında piknik masaları ile oturma alanları vardır. Dim Çayı Milli Parkı nerede, nasıl gidilir, yol tarifi ve giriş ücreti ise merak edilen noktalardır.

Dim Çayı Milli Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Dim Çayı Milli Parkı'na ulaşmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Alanya'dan Dim Çayı Milli Parkı'na gitmek için, D400 Karayolu'nu kullanarak batıya doğru hareket edin. Alanya'nın şehir merkezine yaklaşık 10-15 km uzaklıkta, Dim Çayı'nın yer aldığı bölgeye doğru ilerleyin. Dim Çayı'na giden sapağı bulmanız gerekecek. Sapağı geçtikten sonra, park alanı ve ziyaretçi merkezini işaret eden tabelaları takip edin. Dim Çayı Milli Parkı'na ulaşmak için, sapaktan sağa dönerek Dim Çayı'nın yanındaki yol üzerinden devam edin. Bu yol boyunca çeşitli işaretler ve tabelalar size doğru yolda olduğunuzu gösterecektir. Parka yaklaştığınızda, otopark alanına ulaşacaksınız. Burada araçlarınızı park edebileceğiniz alanlar mevcuttur.

Alanya merkezinden Dim Çayı'na giden minibüs veya dolmuşlar bulabilirsiniz. Bu araçlar, çoğunlukla Dim Çayı çevresindeki köylerden geçer ve parkın yakınlarına kadar ulaşır. Alanya'nın otobüs hatlarını kullanarak da Dim Çayı yönüne gidebilir, sonrasında kısa bir yürüyüş yaparak milli parka ulaşabilirsiniz. 10 numaralı halk otobüsü hattı, Alanya'daki birçok noktadan ve Dim Çayı yakınından geçmektedir.

Dim Çayı Milli Parkı Giriş Ücreti Ne Kadar?

Dim Çayı Milli Parkı'na giriş ücretsizdir, bu yüzden parkın güzelliklerini gezmek ve doğanın tadını çıkarmak için ekstra bir ücret ödemenize gerek yoktur. Ancak, park içerisinde yapılabilecek bazı özel aktiviteler, örneğin nehirde tekne turu yapmak veya su sporları gibi etkinlikler için ek ücretler talep edilebilir. Bu aktiviteler için talep edilen ücretler ise sağlayıcıya ve mevsime bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu yüzden bu tür bir etkinliği planlamadan önce detayları ve ücretleri kontrol etmek faydalı olacaktır.