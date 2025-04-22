Dimi Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Dimi Mi, Değil Mi Mi?

Toplum tarafından dimi veya değil mi olarak ifade edilmekte olan kelime; soru eki olarak kullanılmaktadır. Bu soru eki kullanımı ise, kişinin bir soruyu veya herhangi bir söylemini teyit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Dimi nasıl yazılır konusu, özellikle kelimenin doğru yazımını karıştıran kişiler tarafından merak edilmektedir. Türk Dili içerisinde yer alan sayısız kelimeler arasında yer alan dimi veya değil mi kelimesi; hem yazı dilinde hem de konuşma dilinde pek çok vatandaş tarafından ya yanlış kullanılıyor ya da doğrusu ve yanlışı karıştırılıyor. Bu sebeple, TDK'ye göre doğru yazılışı dimi mi, değil mi mi olduğu açıkça Türk Dil Kurumu tarafından ifade edilmiştir.

Dimi Nasıl Yazılır?

Dimi veya değil mi olarak da ifade edilen, soru eki belirten kelime; en doğru hali ile değil mi olarak yazılmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından da ifade edildiği haliyle değil mi kelimesi, hem konuşma hem de yazı dili içerisinde ''değil mi'' olarak belirtilmiştir. Değil mi kelimesi, bir kişinin sorduğu soruyu veya herhangi bir söylemini teyit etmesi adına kullanılmaktadır. Bu sayede söylenilen şeyden hemen sonra, emin olmak için değil mi soru eki kullanılmaktadır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Dimi Mi, Değil Mi Mi?

Dilimiz içerisinde bulunan pek çok kelimenin doğru yazılışları yanlış bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de değil mi kelimesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğru olarak yazımı değil mi olan mevcut kelime, çoğu zaman dimi veya di mi olarak da yanlış şekilde yazılabilmektedir. Fakat Türk Dil Kurumu tarafından da açıkça belirtildiği üzere dimi veya di mi olarak herhangi bir yazım doğru olarak kabul edilmemektedir. TDK'ye göre doğru yazılışı değil mi olarak belirtilmektedir.