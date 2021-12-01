Dinamometre Nasıl Yapılır? Evde Basit Dinamometre Yapımı

Yapımıyla merak konusu olan dinamometreler, oldukça basit olan yapıları sebebiyle günümüzde ağırlık ölçümü amacıyla kullanılmakta ve basit olması sebebiyle insanlar tarafından yapımı araştırılmakta ve yapılıp kullanılmaktadır. Dinamometreler, uzun yıllardır kuvvet ölçmede kullanılmaktadır. Ağırlıkla fizik laboratuvarlarında kullanılan dinamometre, öğrenciler tarafından ödev olarak da yapılmaktadır.

Dinamometre Nedir?

Günlük hayatta pek çok kişinin duyduğu ancak bazı kişilerin ne olduğunu bilmediği aletlerden bir tanesi de dinamometre olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ortaokul çağındaki çocukların karşısına çıkan bu alet herhangi bir şeyin kuvvetini ölçmemize yarayan bir alet olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kullanılan alanlardan bir tanesi ise araçların motor güçlerini ölçmektedir.

Dinamometre Nasıl Yapılır?

Dinamometre kuvvet ölçen bir alet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu aletin yapımını bazı öğretmenler ödev olarak öğrencilerine verebilirler. Bu nedenle öğrenciler ve veliler dinamometrenin yapımını araştırmaktadırlar. Evde birkaç yöntem ile dinamometre yapılabilir. Bu yöntemlerden bir tanesi enjektör ile diğeri ise pet şişe yardımı ile karşımıza çıkar.

Evde Basit Dinamometre Yapımı:

Enjektör ile Dinamometre Yapımı

Bunun için gereken malzemeler şu şekildedir:

1 adet enjektör,

3 adet ataç,

1 adet küçük paket lastiği,

1 adet 5 mm kalınlığında ve 20- 30 cm uzunluğunda bakır tel,

Kıvırma ve kesme işlemleri için kullanılacak bir pense,

1 adet küçük çivi

Öncelikle enjektör açın, içerisinde bulunan iğneyi bir kenara koyun, enjektörde bulunan lastiği pense ile çıkarın.

Enjektörün lastiğini çıkardığınız yerde çivi yardımı ile lastik geçecek şekilde delik açın.

Enjektörün arkasına da çengel asmak için bir delik açın.

Küçük paket lastiğini ince bakır teli kullanarak bu delikten geçirin.

Lastiğin delikten çıkmaması için ataştan bir parçayı kesin ve deliğe sıkıştırın.

Lastiği tel yardımı ile diğer delikten geçirin.

Enjektörün iğnesini kapağı kapalı olacak şekilde çıkardığınız yere takın.

Kapağı çıkarın ve iğnenin ucunu pense ile çengel gibi kıvırın.

Ataşlardan birini çengel şekilde açın ve alttaki deliğe takın.

Bu işlemler yaptıktan sonra dinamonuz artık hazırdır. Bu dinamonun bir ucunda bulunan çengelden tutup diğer ucunda bulunan çengele ise ölçüm yapmak istenilen nesneyi yerleştirin. Bu şekilde ölçüm işlemlerinizi yapın.

Pet Şişe İle Dinamometre Yapımı:

Bunun için gereken malzemeler şu şekildedir:

1 adet yay,

1 adet pet şişe,

1 adet pet şişeyi kesmek için makas,

1- 2 adet ağırlığı bilinen cisim.

Dinamometre yapmak için öncelikle yayı şişenin kapağına güzel bir şekilde sabitleyin.

Yay kapağın içerisinde kalmalı ve bu şekilde kapağı şişeye takmalısınız.

Daha sonrasında pet şişenin taban kısmını yayın uzuna kadar bir makas yardımı ile kesmelisiniz.

Bu işlemden sonra yayınızın şişe kapağına yakın bir kısmına işaret koymalısınız. Bu konulan işaret ölçüm için kullanacaksınız.

Daha sonra ağırlığını bildiğiniz eşyayı yayın ucuna takın ve geldiği noktaya bir işaret koyun. Diyelim bu eşyanın değeri 5 Newton olsun. Artık bu yaptığınız dinamometre ile 5 Newton olan başka bir eşyayı ölçebilirsiniz.

Aynı şekilde daha fazla değerinin kaç Newton olduğu bilinen eşya ile bu işlemi tekrarlayın. Ve Daha sonra diğer ölçüm işlemlerinizi yapın.