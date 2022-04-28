Dinozor Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Dinazor Mu Dinozor Mu TDK?

Oyuncakları yapılan, onları anlatan bir sürü kitap yazılan dinozorlar özellikle tarih öncesi ile ilgili birçok konuda akla gelir ve dikkat çeker. Dünyanın çeşitli yerlerinde kalıntıları bulunan ve hala günümüzde de çıkarılmaya devam eden fosilleri ile hayvanlar aleminin şimdiye kadar ki en büyük ve iri hayvanlarıdır. Peki, bakalım içinde bulunan sesli harfler dolayısıyla sıklıkla yanlış yazılan bu kelimenin doğru yazımı nasıldır.

Dinozor Nasıl Yazılır?

İçinde bulunan sesli harflerin konuşurken başka çıkması yüzünden sıklıkla yazım yanlışı yapılan bu kelimenin Türk Dil Kurumuna göre doğru kullanımı "DİNOZOR" şeklinde olanıdır. Her ne kadar sıklıkla dinazor şeklinde kullanılsa da doğru kullanmak için DİNOZOR yazımını kullanmanız gerekmektedir.

Dinozor Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Dinozorlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzeye gideceğiz. (Doğru)

Okumayı öğrendiğinde ona dinazorlar ile ilgili kitap alacağız. (Yanlış)

Dinozor TDK Doğru Yazımı