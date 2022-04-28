Dinozor Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Dinazor Mu Dinozor Mu TDK?

Oyuncakları yapılan, onları anlatan bir sürü kitap yazılan dinozorlar özellikle tarih öncesi ile ilgili birçok konuda akla gelir ve dikkat çeker. Dünyanın çeşitli yerlerinde kalıntıları bulunan ve hala günümüzde de çıkarılmaya devam eden fosilleri ile hayvanlar aleminin şimdiye kadar ki en büyük ve iri hayvanlarıdır. Peki, bakalım içinde bulunan sesli harfler dolayısıyla sıklıkla yanlış yazılan bu kelimenin doğru yazımı nasıldır.
İçinde bulunan sesli harflerin konuşurken başka çıkması yüzünden sıklıkla yazım yanlışı yapılan bu kelimenin Türk Dil Kurumuna göre doğru kullanımı "DİNOZOR" şeklinde olanıdır. Her ne kadar sıklıkla dinazor şeklinde kullanılsa da doğru kullanmak için DİNOZOR yazımını kullanmanız gerekmektedir.