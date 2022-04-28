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Giriş Tarihi: 28.4.2022 10:58 Son Güncelleme: 28.4.2022 10:58

Dinozor Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Dinazor Mu Dinozor Mu TDK?

Dinozor Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Dinazor Mu Dinozor Mu TDK?

Hem filmlere konu olan hem tarih kitaplarında gördüğümüz nesli tükenmiş ve uzun asırlar önce yaşamış hayvanlardır dinozorlar. Özellikle çocukluk dönemlerinde hepimizi cezbeden hayvanlardır. Hem büyüklükleri hem de çeşitleri ile haklarında film serileri bile çekilmiştir. Günümüze fosilleri ulaşmış ve hala keşfedilen birçok türü olan bu hayvanlar özellikle meraklıları tarafından çok yakından takip edilmektedir. Hepimizin aslında aşina olduğunu düşündüğü bu kudretli hayvanın ismi en çok yanlış yazılan hayvan isimlerinde karşımıza çıkar. Konuşma dilimize yerleşmiş olan yanlışlık yüzünden belki de çoğumuz bu yazıyı dinazor nasıl yazılır diye aratmışızdır. Bu yazımızda sizinle hep dinozorun nasıl yazıldığını hem de örnek cümle içinde kullanımlarını detaylı olarak paylaşacağız. İşte tüm detaylar.

Oyuncakları yapılan, onları anlatan bir sürü kitap yazılan dinozorlar özellikle tarih öncesi ile ilgili birçok konuda akla gelir ve dikkat çeker. Dünyanın çeşitli yerlerinde kalıntıları bulunan ve hala günümüzde de çıkarılmaya devam eden fosilleri ile hayvanlar aleminin şimdiye kadar ki en büyük ve iri hayvanlarıdır. Peki, bakalım içinde bulunan sesli harfler dolayısıyla sıklıkla yanlış yazılan bu kelimenin doğru yazımı nasıldır.

Dinozor Nasıl Yazılır?

İçinde bulunan sesli harflerin konuşurken başka çıkması yüzünden sıklıkla yazım yanlışı yapılan bu kelimenin Türk Dil Kurumuna göre doğru kullanımı "DİNOZOR" şeklinde olanıdır. Her ne kadar sıklıkla dinazor şeklinde kullanılsa da doğru kullanmak için DİNOZOR yazımını kullanmanız gerekmektedir.

Dinozor Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  • Dinozorlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzeye gideceğiz. (Doğru)
  • Okumayı öğrendiğinde ona dinazorlar ile ilgili kitap alacağız. (Yanlış)

Dinozor TDK Doğru Yazımı

  • Dinozor (doğru kullanım)
  • Dinazor (hatalı kullanım)

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Dinozor Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Dinazor Mu Dinozor Mu TDK?
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