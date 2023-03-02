Dinozor Türleri Nelerdir? En Bilinen Dinozor Çeşitleri, İsimleri ve Özellikleri

Tarih öncesi devirlerde yaşadığı düşünülen dinozor türleri günümüzde yaşamadığı düşünülür. Uçan dinozor türleri ve isimleri günümüzde özellikle çizgi film ve karikatürlerde görülse de birçok film, dizi, resim ve animasyonlarda karşımıza çıkar. En bilinen dinozor isimleri nelerdir, dediğimizde özellikle yirmi çeşidin günümüzde çok adının çok duyulduğunu görürüz. Kaç tane dinozor çeşidi var sorusuna kesin bir yanıt verilemese de 1000'in üzerinde dinozor çeşidinin olduğu söylenir.

Dinozor Türleri Nelerdir?

Dinozorların taih öncesi devirlerde yaşadığı düşünülür. Bu gizemli canlıların özelliklerine hala günümüzde var olan fosillerinden ulaşıyoruz. Dinozorların nesillerinin 67 milyon yıl önce yok olduğu düşünülüyor.

Günümüzde en çok bilinen dinozor türleri şu şekildedir:

Bitki Yiyen Dinozorlar

Iguanodon

Triceratops

Zırhlı Dinozorlar

Nodosaurus

Stegosaurus

Et Yiyen Dinozorlar

T-Rex

Spinosaurus

Uzun Boyunlu Dinozorlar

Diplodocus

Brachiosaurus

Brontosaurus

Okyanus/Deniz/Nehir Dinozorları

Mosasaurus

Plesiosaurus

Uçan Dinozorlar

Pterodactyl

Archaeopteryx

En Bilinen Dinozor Çeşitleri, İsimleri ve Özellikleri

1) Sauropod, dinozor türleri arasında en bilinen isimlerden olan Sauropod, 30 metreden fazla uzunluğa ulaşır. Otçul bir türdür.

2) Tiranozor, aralarında en ölümcül olanıdır. Etobur türlerden biri olan Tiranozorlar, beslenmek için otçul dinozorları avlarlardı. "T-Rex" olarak anılırlar.

3) Ceratopsian, vücudu genellikle boynuzlu ve daha kısa olacak şekilde eğimli duran Ceratopsian dinozorları, günümüzde var olan fil bir boyuta sahipti.

4) Teropod, hakkında evrime dayalı farklı bilgiler ortada dolaşsa da bilinen bir gerçek; Teropodlar en vahşi dinozorlardan olmasıdır.

5) Raptor, modern kuşlar ile bağlantılıdır. En korkutucu dinozor türleri arasında yer alırlar. Kavisli pençelere sahip olan bu türün elleri ve beyni olması gerekenden daha büyüktür. Bu nedenle avını kolayca elde edebilme yetisine daha da fazla sahiplerdir.

6) Titanozor, Jura dönemi sonlarında karada en fazla bulunan bu tür Sauropod familyasıdır.

7) Tüylü Dinozorlar, Dinozorlar ve kuşlar arasında evrim gerçekleştiğini ispatlayan türdür. Aynı zamanda dinozora benzeyen kuşların varlığı da fosiller ile ispatlandı

8) Ankylosaurus, diğer dinozorlara göre daha tembel olan bu cins, zihinsel olarak da daha eksi bir noktada yer alır. Ankylosauruslar omurgalarına bağlı sivri ve oldukça güçlü bir kemikten oluşur.

9) Hadrosaur, kafa yapısının görünümü nedeniyle "ördekgagalı" olarak bilinir. Otçul olan bu dinozorlar, sert gagalarıyla yere yakın alandaki bitkilerden beslenirdi.

10) Pachycephalosaurus, dinozorların yok oluşuna en yakın olabilecek bir zaman diliminde evrimleşti. Otobur dinozorlar arasında yer alıyor. Kemik başlı olmasıyla dikkat çeken bir türdür.

11) Ornithomimidae, genellikle kuşlara benzemesiyle karıştırılan Ornithomimidae dinozorları deve kuşunu anımsatır. Bu tür, iki ayaklı olup döneminde en hızlı koşan dinozor türüdür. Hem etçil hem de otçul olan nadir türlerdendir.

12) Prosauropod, otçul olarak bilinen Prosauropod türünün farklı farklı kıtalarda fosillerine rastlanır. Hem iki hem de dört ayağıyla hareket etme yetisine sahiptir.

13) Ornithopoda, sürü halinde dolaşmaya alışkın olan Ornithopoda'lar "bitki yiyenler" olarak bilinirler. Kalıntılarıyla kemikleri bütünleştirilen ilk türler arasındadır.

14) Terizinozor, kuş tüyüne benzer tüylere sahiptir. Yaşamları 70 milyon yıl öncesine dayanır. Bu tür otçul olarak bilinir. Boyun kısmında oluşan tüyler belirgin olan farklı bir özelliğidir.

15) Stegosaurus, sırtında kemiklerinin bulunduğu çıkıntılar vardır. Fosil araştırmacıları otçul bir şekilde beslenen bu türün kemik yapısı hakkında kemik kısmının ısı dağıtımı sağladığı düşünmüştür.

16) Trodon, yapılan araştırmalara göre en zeki dinozorlar arasında bulunuyor. Aynı zamanda araştırmacılar tarafından ortaya çıkarılan en küçük dinozor tipi. Yaklaşık 50 kg ağırlığında olan Trodon, hızlı ve kuvvetli hamleler yapabiliyordu.

17) Utahraptor, etrafı tüylerle kaplı olduğu düşünülen Utahraptor, kuşlara benzer yırtıcı bir türdür. Aynı zamanda en büyük yırtıcı kuş türüdür.

18) Allosaurus, Amerika ve Afrika kıtalarında yaşamıştır. Jura aslanı adıyla da anılır. İki ayağının üstünde yürüyebilmesiyle dikkat çeker. Etobur bir şekilde beslenirler.

19) Echinodon, kertenkele kuyruğuyla dikkat çekiyor. Dış yapısı ve görünümü kaplumbağaya benzetiliyor.

20) Dicraeosaurus, adının anlamı 'Çatallı kertenkele' anlamına geliyor. Dicraeosaurus, Doğu Afrika'da yaşamıştır. Bitkilerle beslenen bu türün keşfi 1907 yılında yapıldı.