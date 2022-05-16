Diploit Hücre Nedir? Biyolojide Diploit Ne Demek, Ne İşe Yarar, Örnekleri Neler?

Her canlı; belirli hücre yapıları sayesinde yapısal ve işlevsel özelliklere sahip olarak yaşamsal faaliyetlerini sürdürmektedir. Vücut içerisindeki hücre çeşitlerinden biri olan diploit hücre, özellikle öğrenciler tarafından, Biyoloji dersi kapsamında sıklıkla araştırılmaktadır. Bu haberimizde, sizlerle birlikte, biyolojide diploit ne demek, ne işe yarar, özellikleri neler gibi soruların cevaplarını inceleyeceğiz. İşte haberimiz...

Diploit Hücre Nedir?

Somatik hücreler olarak da bilinen diploit hücreler; vücut içerisinde 2n sayısı kadar kromozom taşımaktadır. Sıradan hücrelerin genetik yapılarında, genellikle anne veya babadan alınan kromozomlar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, vücut içerisinde bulunan üreme hücreleri dışındaki mevcut tüm hücreler, diploit hücre olarak tanımlanmaktadır. Diploit hücreler 2n sayısı kadar kromozom içermektedir fakat üreme hücreleri ise ''n'' sayısı kadar kromozom içermektedir.

Kısacası; Tek bir kromozom yapısına sahip olan hücreler haploit hücreler olarak tanımlanırken, ''2n'' sayısı kadar kromozoma sahip olan hücreler ise diploit hücreler olarak bilinmektedir. İki tam kromozom seti içermekte olan hücreler diploit hücreler olarak tanımlanmaktadır. Diploit hücrelerdeki bir çift kromozom, homolog kromozom seti olarak tabir edilmektedir.

Bir homolog kromozom çifti ise; babadan ve anneden gelen birer adet kromozomdan oluşmaktadır. İnsan vücudunda toplamda 46 kromozom bulunduğu için, 23 set homolog kromozom bulunmaktadır. Açıklanacak ise; eşleştirilmiş şekilde cinsiyet kromozomları, erkeklerde X -Y kadınlarda ise X-X homologları olarak bilinmektedir. Diploit hücreler, mitoz bölünme ile çoğalan hücrelerdir.

Diploit Ne Demek?

Kökeni Fransızcadan gelen diploit; vücut içerisindeki 2n sayısı kadar kromozom barındıran hücre çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir hücre çekirdeğinde bulunan kromozom sayısı, diploit hücrenin kromozom sayısına eşit olarak bilinmektedir ve ayrıca somatik hücreler dışındaki tüm hücreler diploit hücre olarak bilinmektedir.

Bilinmesi gereken bir diğer husus olarak; hayvan hücrelerinin tümü belirli sebepler ile birlikte diploittir fakat bitki hücreleri diploit ve haploit olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Çeşitli organizmalar için örnek şekilde diploit kromozom sayıları şu şekilde örneklendirilebilir; insanlarda 46 olan diploit kromozom sayısı; E.coli bakterilerde 1, sivrisineklerde 6, zambaklarda 24, kurbağalarda 26, hindilerde 82 ve karideslerde ise 254 olarak belirlenmiştir.