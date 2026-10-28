Diplomadan değişime Türk dünyasında iş birliği hamlesi

Özvar, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin kolaylaştırılması, ortak ve çift diploma programlarının yaygınlaştırılması, diploma ve yeterliliklerin karşılıklı tanınması, ortak bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve üniversitelerin akademik kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

"Orta Asya - Eğitim, Bilim ve İnovasyon İçin Yeni Bir Alan" temasıyla gerçekleştirilen forumun açılışında konuşan Özvar, ardından eğitim bakanlarının katılımıyla düzenlenen "Orta Asya'da Ortak Bir Eğitim Alanının Geliştirilmesi ve Uluslararası İş Birliği" konulu yuvarlak masa toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Forumun açılışında Orta Asya'nın köklü bilimsel ve kültürel mirasına dikkati çeken Özvar, bölgenin bilgi, bilimsel keşif ve inovasyon merkezi olarak güçlendirilmesi için ülkeler arasında daha yakın iş birliği kurulması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin bölge ülkeleriyle yükseköğretim ilişkilerine büyük önem verdiğini belirten Özvar, "Türkiye, Orta Asya ile yükseköğretim iş birliğini yalnızca akademik bir çaba olarak değil, ortak geleceğimize yönelik stratejik bir yatırım olarak görmektedir." dedi.

Yapay zeka, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün toplumları yeniden şekillendirdiğine işaret eden Özvar, su ve gıda güvenliği, halk sağlığı ve enerji alanlarındaki sorunların ortak bilimsel çözümler gerektirdiğini ifade etti. Türkiye'nin yapay zeka, siber güvenlik ve yeşil dönüşüm alanlarındaki birikimini bölge ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu vurgulayan Özvar, üniversiteler arasında ortak dersler, dijital eğitim kaynakları ve araştırma ağları oluşturulabileceğini belirtti.



AKADEMİK İŞ BİRLİĞİNDE BEŞ ÖNCELİK

Eğitim bakanları yuvarlak masa toplantısında konuşan Özvar, ortak bir yükseköğretim alanının oluşturulmasında somut sonuçlar alınabilmesi için beş önceliğin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. İlk olarak öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin daha erişilebilir ve kapsayıcı hale getirilmesini isteyen Özvar, kabul koşulları, kredi transferi, finansman ve akademik takvimlere ilişkin süreçlerin kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti.

İkinci önceliğin ortak ve çift diploma programlarının yaygınlaştırılması olduğunu belirten Özvar, öğrencilerin birden fazla ülkede eğitim alabilmelerine imkan sağlayacak düzenlemelerin geliştirilmesini önerdi. Diploma ve yeterliliklerin karşılıklı tanınmasını üçüncü öncelik olarak gösteren Özvar, denklik süreçlerinde şeffaflığın ve kurumlar arası güvenin artırılmasının akademik hareketliliği güçlendireceğini vurguladı.

Dördüncü önceliğin ortak bilimsel araştırmalar olduğunu kaydeden Özvar, üniversiteler arasında araştırma ortaklıkları, konsorsiyumlar ve ortak hibe çağrılarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Özvar, beşinci öncelik olarak üniversitelerin akademik kalitesinin ve uluslararası görünürlüğünün artırılmasını göstererek kalite güvence kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

ORHUN DEĞİŞİM PROGRAMI İÇİN ÖZEL FON

Akademik hareketliliğin sürdürülebilir finansmanla desteklenmesi gerektiğini belirten Özvar, Orhun Değişim Programı'nın genişletilmesi için özel bir fon oluşturulmasını desteklediklerini açıkladı. Özvar, ülkelerin ortak katkılarıyla oluşturulabilecek fona kalkınma ortaklarının ve özel sektörün de dahil olabileceğini ifade etti.

Türk Üniversiteler Birliği için kalıcı bir sekretarya kurulmasını da desteklediklerini belirten Özvar, müfredat ve kredilerin uyumlaştırılmasının üniversiteler arasındaki iş birliğini kolaylaştıracağını söyledi.

TÜRK DÜNYASI YÜKSEKÖĞRETİM ALANI İÇİN KURUMSAL YAPILANMA

Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı'nın oluşturulmasına yönelik çalışmalara da değinen Özvar, 7 Ekim 2025'te Gebele'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde kabul edilen bildirgenin bu süreç için önemli bir temel oluşturduğunu hatırlattı.

Özvar, bu kapsamda gündeme getirilen Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı Veri Bankası, Diplomaların Tanınması ve Denkliğinden Sorumlu Ajans, Türk Devletleri Teşkilatı Yükseköğretim Vakfı ve Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı Kalite Güvence Ajansının önemini vurguladı. Bu mekanizmaların yükseköğretim sistemleri arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırması, diploma tanıma süreçlerini desteklemesi, akademik hareketliliğe finansman sağlaması ve ortak kalite standartlarını güçlendirmesi hedefleniyor.

Özvar, Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Kırgız-Türk Manas Üniversitesi, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ve Taşkent'teki Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesini bölgesel akademik ortaklıkların başarılı örnekleri arasında gösterdi.



"ORTAK HEDEFİMİZ, ORTAK ÖZLEMLERİMİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELERE DÖNÜŞTÜRMEKTİR"

Bölgesel yükseköğretim iş birliğinin somut sonuçlar üretmesi gerektiğini vurgulayan Özvar, "Ortak hedefimiz, ortak özlemlerimizi sürdürülebilir projelere dönüştürmektir." dedi.

Forumun ardından öğrenci değişimi, ortak diploma programları, diplomaların tanınması, bilimsel araştırmalar, hibe mekanizmaları ve kalite güvencesini kapsayan eylem odaklı stratejik bir yol haritası oluşturulması çağrısında bulunan Özvar, çalışmaların açık sorumluluklar ve belirli bir takvim çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Özvar, Türkiye'nin Orta Asya ülkeleriyle yükseköğretim alanındaki ortaklıklarını güçlendirmeye ve Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı'nın geliştirilmesine katkı sunmaya kararlı olduğunu ifade etti.