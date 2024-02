Direksiyon sınavı, sürücü adayları için önemli bir kilometre taşıdır. Başarılı olmak için kurallara hâkim olmak, aracınızı tanımak, manevraları doğru bir şekilde gerçekleştirebilmek, trafik işaretlerine dikkat etmek ve sakin kalmak önemlidir. Yine de direksiyon sınavında kaç hak var, direksiyon sınavından kalınca ne olur? Gibi soruları bilmeniz hazırlık sürecini daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir.

Direksiyon Sınavında Kaç Hak Var?

Ehliyet alabilmek için teorik ve direksiyon sınavlarına girilmesi gerekir. Teori sınavını başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar, direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Toplamda 4 adet hakkınız bulunur. Teorik sınavı ilk denemenizde geçtiyseniz, bu 4 hakkınızı direksiyon sınavında kullanabilirsiniz. Derslerinizi tamamladıktan sonra sınava girdiğinizde başarılı olamazsanız, bir sonraki sınava girmeniz beklenir. Özel durumlar haricinde her girmediğiniz sınav için bir hakkınız gitmiş olur. Bu özel durumlar ise şu şekildedir:

Yatakta tedavi gerektiren bir hastalık durumu

Doğal afetler

Birinci dereceden yakınınızın ağır hastalanması veya bir yakınınızı kaybetmeniz gibi durumlar

Ulusal veya uluslararası çeşitli faaliyetlerde ülkeyi temsil etme

Direksiyon Sınavından Kalınca Ne Olur?

Direksiyon sınavı, sürücü adaylarının trafik kurallarını uygulama becerilerini değerlendiren önemli bir aşamadır. Ancak, her sürücü adayının istediği sonuca ulaşması her zaman mümkün olmayabilir. Direksiyon sınavından kaldığınızda, toplamda 4 hakkınız olduğundan ve bunları kullanabileceğinizden bahsetmiştik. Direksiyon sınavından her kalışınızda, 2 saatlik direksiyon dersleri almanız ve her sınav için sınav giriş ücreti ödemeniz gerekir. Dersler de genellikle kurslarda ekstra ücrete tabidir. 4 hakkınızda da başarısız olduysanız, genellikle sıfırdan tekrar direksiyon dersleri almanız ve yeniden sınavlara girmeniz gerekir. Bu aşamada 4 hakkınıza yeniden sahip olursunuz. Bu haklarınızdan da kaldığınız taktirde, sürücü kursuna yeniden kaydolmanız gerekebilir.