Direkt Coombs Testi Nedir? Direkt Coombs Testi Neden Yapılır, Negatif ve Pozitif Çıkarsa Ne Olur?

Direkt Coombs, antikorların kırmızı kan hücrelerine bağlanıp bağlanmadığını belirlemek için yapılan bir testtir. Bu, hemolitik anemi, kan uyuşmazlığı gibi durumları teşhis etmek amacıyla kullanılır. Test, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde antikorların olup olmadığını kontrol eder. Anne karnındaki veya yenidoğan bebeklerin sağlığını etkilediği için Direkt Coombs testi nedir, neden yapılır, negatif ve pozitif çıkarsa ne olur mutlaka bilinmelidir.

Direkt Coombs Testi Nedir?

Direkt Coombs testi, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde antikorların bulunup bulunmadığını belirleyen bir laboratuvar testidir. Kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasına yol açan antikorları tespit etmek ve Rh uyuşmazlığı gibi durumlarda, annenin kanında bebeğin kan hücrelerine karşı antikor olup olmadığını kontrol etmek için yapılır. Kan transfüzyonlarından sonra gelişen reaksiyonları değerlendirmek için de bu testten yararlanılır.

Direkt Coombs testi negatif çıkıyor ise kırmızı kan hücrelerinde antikor bulunmadığını, hemolitik anemi veya başka bir antikorla ilişkili problem olmadığını gösterir.

Pozitif çıkıyor ise kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde antikorlar bulunduğunu ve bu durumun hemolitik anemi, kan uyuşmazlığı veya transfüzyon reaksiyonları gibi sorunlara yol açabileceğini gösterir. Pozitif sonuç, ek testler ve değerlendirmeler gerektirebilir.

Direkt Coombs Testi Hangi Durumlarda Yapılır?

Direkt Coombs testi, çeşitli durumları değerlendirmek ve teşhis etmek amacıyla yapılır. O durumlardan bazıları şunlardır:

Kırmızı kan hücrelerinin anormal şekilde parçalanması sonucu oluşan hemolitik anemiyi teşhis etmek için uygulanır. Bu, bağışıklık sisteminin kırmızı kan hücrelerine saldırdığı durumlarda ortaya çıkabilir. Gebelikte veya doğum sırasında Rh uyuşmazlığı gibi durumlarda, annenin kanında bebeğin kırmızı kan hücrelerine karşı antikor olup olmadığını belirlemek amacıyla uygulanır. Kan transfüzyonlarından sonra gelişen hemolitik reaksiyonları değerlendirmeye de yarar. Özellikle transfüzyonun ardından anemi belirtileri gözlemlendiğinde başvurulan bir uygulamadır. Lupus ve diğer otoimmün hastalıklarda, bağışıklık sisteminin vücuda zarar vermesi durumlarını değerlendirmek için başvurulan bir testtir. Bebeklerde doğum sonrası sarılığın nedenini belirlemek için de Direkt Coombs Testi yapılır. Rh uyuşmazlığı veya diğer kan uyumsuzluklarından kaynaklanan durumlarda yararlanılır.

Direkt Coombs Testi Nasıl Yapılır?

Direkt Coombs, bir kan örneği alındıktan sonra laboratuvarda gerçekleştirilen bir testtir. Aşağıda, bu testin nasıl yapıldığına dair detaylar paylaşılmıştır.