Direkt kelimesi, pek çok kişinin yanlış yazdığı kelimelerin başında yer alır. Özellikle öğrenciler, bu kelimenin yazılışını sıkça karıştırabilir. Kelimenin doğru kullanımını bilmek, Türkçeyi doğru kullanmak açısından da önemlidir. Bu nedenle direkt nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı direkt mi direk mi sorularının yanıtının bilinmesi gerekir.

Direkt Nasıl Yazılır?

Direkt kelimesinin yazımı ve telaffuzu aynı şekilde olan bir kelimedir. Doğru yazımı ise "direk" kelimesiyle sıkça karıştırılır. Kelimenin doğru yazımı ise "direkt" şeklindedir.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Direkt Mi Direk Mi?

Direkt kelimesinin anlamı; doğru olarak, hiçbir yerde durmadan şeklindedir. Sıfat ya da zarf olarak kullanılabilir. Aynı zamanda doğrudan doğruya, aracısız anlamlarına da gelir. Türk Dil Kurumu'na bakıldığında kelimenin doğru yazımının "direkt" olduğu görülür. Kelimenin doğru kullanımı için aşağıdaki cümlelere göz atılabilir: